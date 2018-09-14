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«Динамо-Виктор» возглавило турнирную таблицу ЧР по гандболу
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«Динамо-Виктор» возглавило турнирную таблицу ЧР по гандболу 

Чемпионат.com 55 минут назад
Состоялись два матча чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Ставропольское «Динамо-Виктор» в гостях нанесло поражение уфимскому УГНТУ-ВНЗМ со счётом 23:21. В составе гостей по 6 голов записали на свой счёт Руслан Дашко и Антон Отрезов. У хозяев по 4 раза отличились Дмитрий Киреев и Сергей Косенков.
Краснодарский «СКИФ» на выезде обыграл волгоградский «Каустик» — 33:28. В составе «СКИФа» 8 мячей забил Сергей Николаенков. У «Каустика» лучшим был Алексей Фокин, на счету которого 7 голов.
«Динамо-Виктор» с 5 очками после трёх матчей возглавляет турнирную таблицу, у «СКИФа» выигравшего оба проведённых матча, 4 очка.
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 21:23 (12:11).
«Каустик» (Волгоград) — «СКИФ» (Краснодар) — 28:33 (13:14).
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