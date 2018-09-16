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Кириленко похвалил российских баскетболистов
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Кириленко похвалил российских баскетболистов 

News.ru 3 часа назад
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что работа со сборной ведётся в нормальном режиме. Российская сборная обыграла команду Болгарии со счётом 77:73.
«Конечно, нам бы хотелось иметь больше побед. Обидное поражение от чехов, у них сильная команда, но мы могли победить. Также как и боснийцев, также, как и французов», — передает словп Кириленко корреспондент News.ru.
Он отметил, что ребята готовятся и их не в чем их упрекнуть. Кириленко добавил, что вполне вероятно, что команде не хватает везения в играх.
Российская команда занимает третью строчку в группе К.
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