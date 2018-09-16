Кириленко похвалил российских баскетболистов

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что работа со сборной ведётся в нормальном режиме. Российская сборная обыграла команду Болгарии со счётом 77:73.

«Конечно, нам бы хотелось иметь больше побед. Обидное поражение от чехов, у них сильная команда, но мы могли победить. Также как и боснийцев, также, как и французов», — передает словп Кириленко корреспондент News.ru.

Он отметил, что ребята готовятся и их не в чем их упрекнуть. Кириленко добавил, что вполне вероятно, что команде не хватает везения в играх.

Российская команда занимает третью строчку в группе К.