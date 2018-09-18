Женские команды школы «Сокол» с разгромным счетом обыграли соперников в Первенстве Москвы по футболу

Женские команды спортивной школы олимпийского резерва №27 «Сокол» 16 сентября одержали две разгромные победы над клубами «Молния» и «Смена». Игры прошли в рамках Первенства Москвы по футболу во втором дивизионе зоны «Москва».

На поле вышли спортсменки в возрасте от 15 лет и игроки сборной 2004-2005 годов рождения.

— Две наши команды показали себя с самой лучшей стороны. Мы не ожидали такого разгрома: каждый наш коллектив выиграл со счетом 9:0. Футболистки доминировали на поле на протяжении всех матчей и не позволяли соперницам атаковать ворота, — поделился администратор спортивной школы Андрей Чеботарев

Он добавил, что старшая команда «Сокола» оторвалась от своего главного противника — клуба «Смена» — на четыре очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице.