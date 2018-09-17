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Игнашевич: предпочёл бы, чтобы ЦСКА играл в Лиге чемпионов на своём стадионе
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Игнашевич: предпочёл бы, чтобы ЦСКА играл в Лиге чемпионов на своём стадионе 

Чемпионат.com + ещё 2 1 час назад
Тренер молодёжной команды ЦСКА Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от матча «армейцев» с «Викторией» (Пльзень) в Лиге чемпионов. Игра пройдёт завтра, 18 сентября.
«Игра с «Викторией» покажет, как справится ЦСКА с травмами. У нас боеспособный состав. Это дебют для многих игроков, нервный момент, но мы неплохо играем первые матчи в группе. Надеюсь, традиция продолжится.
Для молодых игроков Лига чемпионов — безусловный стресс, но в то же время это другой турнир, здесь другая стратегия. Многие пытаются себя показать. Вон, «Зенит» в чемпионате в один футбол играет, а в еврокубках другой.
Игра будет открытой. «Виктория» — атакующая команда. Мы изучали и основную, и молодёжные команды, будут играть за счёт коротких передач. Интересная должна быть встреча.
Перенос матчей на «Лужники»? Я предпочёл бы играть на своём стадионе, но и руководство понять можно. На «Реал» придёт много точно, ну и «Рома» с «Викторией» соберут, надеюсь. «Лужники» всегда были уютным стадионом, особенно после реконструкции», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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