Евгений Трефилов вызвал на сбор перед чемпионатом Европы 18 гандболисток 

В понедельник, 17 сентября, женская сборная России начинает первый тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы. Игроки национальной команды сегодня начинают собираться на базе в Новогорске. На первом этапе тренировочной сессии примут участие восемнадцать гандболисток.
На сборе будут присутствовать следующие игроки:
Вратари: Кира Трусова, Анастасия Рябцева (обе — «Астраханочка»), Елена Уткина ("Лада"); Левые крайние: Дарья Самохина ("Астраханочка"), Юлия Маркова ("Динамо-Синара"); Левые полусредние: Полина Ведёхина ("Лада"), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"); Разыгрывающие: Дарья Дмитриева ("Лада"), Ярослава Фролова ("Кубань"), Ирина Никитина ("Звезда"); Линейные: Екатерина Матлашова ("Кубань"), Алёна Амельченко ("Лада"), Евгения Зайцева ("Астраханочка"); Правые полусредние: Ирина Снопова ("Астраханочка"), Валерия Ганичева ("Звезда"). Антонина Скоробогатченко, Юлия Гаряева ("Кубань"); Правые крайние: Мария Дудина ("Кубань")
Вероятно, по ходу сбора к национальной команде присоединятся ещё несколько игроков. Информация об этом будет размещена дополнительно.
Два дня сборная России проведёт в Новогорске, после чего продолжит тренировки в Звенигороде. Сессия продлится до 28 сентября, после чего национальная команда во главе с Евгением Трефиловым отправится в Германию, где проведёт два товарищеских матча. Первая игра состоится 29 сентября, вторая — 30 сентября.
Главным стартом года для сборной России станет чемпионат Европы, который с 29 ноября по 16 декабря пройдёт во Франции. На групповом этапе российские гандболистки в Нанси сыграют с командами Франции, Черногории и Словении.