Евгений Трефилов вызвал на сбор перед чемпионатом Европы 18 гандболисток

В понедельник, 17 сентября, женская сборная России начинает первый тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы. Игроки национальной команды сегодня начинают собираться на базе в Новогорске. На первом этапе тренировочной сессии примут участие восемнадцать гандболисток.

На сборе будут присутствовать следующие игроки:

Вероятно, по ходу сбора к национальной команде присоединятся ещё несколько игроков. Информация об этом будет размещена дополнительно.

Два дня сборная России проведёт в Новогорске, после чего продолжит тренировки в Звенигороде. Сессия продлится до 28 сентября, после чего национальная команда во главе с Евгением Трефиловым отправится в Германию, где проведёт два товарищеских матча. Первая игра состоится 29 сентября, вторая — 30 сентября.

Главным стартом года для сборной России станет чемпионат Европы, который с 29 ноября по 16 декабря пройдёт во Франции. На групповом этапе российские гандболистки в Нанси сыграют с командами Франции, Черногории и Словении.