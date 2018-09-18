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Чалов: игра с «Викторией» будет тяжелой, в Лиге чемпионов нет проходных команд
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Чалов: игра с «Викторией» будет тяжелой, в Лиге чемпионов нет проходных команд 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Фото: RT на русском
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».
«Виктория» выиграла золотые медали, в Лиге чемпионов нет проходных команд. Игра будет тяжелой, в этом я уверен.
Статус лучшего бомбардира РПЛ на меня не давит. Это только начало чемпионата. Надеюсь, дальше будет ещё больше голов и результативных действий», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Матч «Виктория» — ЦСКА состоится завтра, 19 сентября, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.
Соперниками ЦСКА и «Виктории» по группе G в Лиге чемпионов являются «Рома» и мадридский «Реал».
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