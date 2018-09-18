Чалов: игра с «Викторией» будет тяжелой, в Лиге чемпионов нет проходных команд

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».

«Виктория» выиграла золотые медали, в Лиге чемпионов нет проходных команд. Игра будет тяжелой, в этом я уверен.

Статус лучшего бомбардира РПЛ на меня не давит. Это только начало чемпионата. Надеюсь, дальше будет ещё больше голов и результативных действий», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко

Матч «Виктория» — ЦСКА состоится завтра, 19 сентября, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.