Чалов: игра с «Викторией» будет тяжелой, в Лиге чемпионов нет проходных команд 

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».
«Виктория» выиграла золотые медали, в Лиге чемпионов нет проходных команд. Игра будет тяжелой, в этом я уверен.
Статус лучшего бомбардира РПЛ на меня не давит. Это только начало чемпионата. Надеюсь, дальше будет ещё больше голов и результативных действий», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Матч «Виктория» — ЦСКА состоится завтра, 19 сентября, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.
Соперниками ЦСКА и «Виктории» по группе G в Лиге чемпионов являются «Рома» и мадридский «Реал».