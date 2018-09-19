Ещё
Капитан сборной Чехии назвал шансы «Виктории» против ЦСКА в ЛЧ «хорошими»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капитан сборной Чехии назвал шансы «Виктории» против ЦСКА в ЛЧ «хорошими» 

Газета.Ru + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Чешский футболист, капитан национальной сборной Теодор Гебре Селассие оценил шансы «Виктории» в матче группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА, передает газета «Известия».
"Шанс есть всегда. Очевидно, что индивидуально игроки ЦСКА сильнее, но этот фактор далеко не всегда является решающим. У «Виктории» сильная, сыгранная команда и хорошие шансы в предстоящих играх", — поделился Селассие.
Матч пройдет в Чехии 19 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.
Ранее тренер ЦСКА заявил, что «Викторию» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
Газета.Ru: последние новости
Стало известно имя нового главного тренера сборной Чехии Полоз: у сборной России появился менталитет победителей Президент ФИФА выступил против проведения матчей чемпионата Испании в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен48
Чемпионку по кикбоксингу нашли мертвой1
Кафельников жестко ответил Радимову3
Месси стал рекордсменом Лиги чемпионов
Медаль Медведевой на ОИ посчитали заслугой Загитовой5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение