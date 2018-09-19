Капитан сборной Чехии назвал шансы «Виктории» против ЦСКА в ЛЧ «хорошими»

Чешский футболист, капитан национальной сборной Теодор Гебре Селассие оценил шансы «Виктории» в матче группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА, передает газета «Известия»

"Шанс есть всегда. Очевидно, что индивидуально игроки ЦСКА сильнее, но этот фактор далеко не всегда является решающим. У «Виктории» сильная, сыгранная команда и хорошие шансы в предстоящих играх", — поделился Селассие.

Матч пройдет в Чехии 19 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее тренер ЦСКА заявил, что «Викторию» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.