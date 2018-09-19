Гумянов назначен помощником главного тренера женской сборной России по гандболу Трефилова

ТАСС , 19 сентября. Алексей Гумянов назначен на должность помощника главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова . Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Отмечается, что данное решение было одобрено президентом ФГР Сергеем Шишкаревым. Гумянов уже был представлен игрокам сборной.

"Было принято решение о расширении тренерского штаба сборной России. Мы пригласили перспективного, амбициозного специалиста. Впереди у нас много работы", — сказал Трефилов.

"Мне было приятно получить предложение о работе в сборной России и, естественно, я его принял, — отметил Гумянов. — Когда говорят обо мне и Евгении Васильевиче, часто вспоминают споры или распри между нами, конечно, на клубном уровне мы отстаиваем свои интересы, но когда речь идет о сборной России, ни о каких спорах не может быть и речи, это сразу отходит в сторону. Мы пообщались с Евгением Васильевичем, пожали руки и выразили готовность работать друг с другом, прежде всего необходимо сплотить коллектив, в команде есть как опытные, так и молодые игроки, важно их объединить. Мы понимаем, какая на нас лежит ответственность, до Олимпийских игр в Токио осталось менее двух лет".

Гумянов является главным тренером российского клуба «Звезда». Ранее он возглавлял женскую сборную России для игроков до 20 лет, под его руководством российские гандболистки становились бронзовыми призерами чемпионата Европы и серебряными призерами чемпионата мира.