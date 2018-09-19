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ЦСКА сыграл вничью с «Викторией Пльзень» в Юношеской Лиге УЕФА
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ЦСКА сыграл вничью с «Викторией Пльзень» в Юношеской Лиге УЕФА 

Чемпионат.com + ещё 6 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Московский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией Пльзень» в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча группы G, которая сегодня прошла в Чехии, завершилась со счетом 1:1. В составе «армейской» команды мяч забил а 42-й минуте Данила Янов, у хозяев с пенальти во втором тайме отличился Томаш Кепы.
ЦСКА: Зириков, Елеев (Федоров, 85), Захаров, Карпов, Игнатович, Тикнизян, Марадишвили, Савинов (Конюхов, 46), Янов, Жиронкин, Шаповалов (Попов, 46).
Основные команды «Виктории Пльзень» и ЦСКА сыграют в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 19 сентября. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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