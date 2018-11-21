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Ветеран «Спартака» назвал причину проигрыша сборной России шведам 

Газета.Ru + ещё 149 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник московского "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал заключительный матч группового этапа Лиги наций сборных России и Швеции, передает "Советский спорт".
Экс-хавбек считает, что национальная команда проиграла со счетом 0:2 из-за отсутствия многих значимых игроков.
"Давайте посчитаем: Зобнин, Головин, Черышев, Фернанадес, Кудряшов, Смольников, Кутепов… Все они были в составе сборной на чемпионате мира. Ни на одного из этих игроков Станислав Черчесов не мог рассчитывать в матче со Швецией. А вторую равную команду мы собрать не можем. Эта команда могла бы тоже кого-то обыграть, но не шведов, которые стабильны и по составу, и по игре", — поделился мнением ветеран красно-белых с подписчиками в телеграме.
Он назвал причины поражения России.
"В этот раз шведы были в своем стиле, а сборная России слишком медленной. Игроки задней линии выбивали мяч в центр, где полузащита тут же мяч теряла. Не было возможностей для передышки, только постоянное давление. И надежда на то, что зацепится Дзюба. Но он был только после травмы и это тоже сказывалось", — отметил бывший футболист.
Также Ловчев считает проблемой сборной «медленный» чемпионат России.
"Беда в том, что к последнему матчу мы подошли в таком составе. Но однозначно сборная не впала в то состояние, которое было перед чемпионатом мира. Вернутся все игроки — и будет результат. А проблему, что у нас медленный чемпионат, и что это отражается на сборной, никто не отрицает. Плюс «физика» — под конец года все игроки в тяжелейшем состоянии. А шведы в порядке — они всегда в порядке", — заключил экс-игрок «Спартака».
По результатам матча сборная России заняла второе место в своей группе с семью очками в своем активе, не сумев подняться в элитный дивизион A. Швеция также набрала также семь пунктов, однако опередила подопечных Станислава Черчесова за счет дополнительных показателей.
Ранее нападающий российской команды Артем Дзюба рассказал о причинах поражения.
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Станислав Черчесов , Артем Дзюба , Евгений Ловчев , Спартак , Советский спорт , Гандбол
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