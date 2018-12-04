Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве

Чемпион по гандболу погиб в свой день рождения

В Москве в свой 17-й день рождения погиб чемпион столицы по гандболу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, спортсмен выпал с балкона. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Mash отмечает, что он был подающим надежды игроком и три года назад стал чемпионом Москвы среди юниоров.

Два дня назад « Московский комсомолец » сообщил о старшекласснике, которого нашли мертвым на юге Москвы. По данным издания, он погиб в свой день рождения. «МК» писал, что школьник занимался гандболом, дружил со сверстниками, но страдал от псориаза и очень переживал из-за внешних проявлений болезни.

В день рождения молодой человек отправился в школу. Родители и сестры общались с ним и не заметили странностей в его поведении. Он планировал сходить на тренировку, съездить к сестре на работу за подарком, а вечер провести с семьей. После тренировки он зашел домой, оставил портфель с формой и ушел, но не к сестре, а в один из домов соседнего района. Позже его тело нашли под окнами этого дома.

По данным «МК», родственники школьника считают, что во время тренировки кто-то мог прокомментировать его внешний вид.