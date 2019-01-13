«Выйдем против немцев, как в 1945»: что творится на ЧМ в Берлине

Мужская сборная России по гандболу одержала свою первую победу на чемпионате мира в Берлине, одолев объединенную команду Кореи. Немецкие болельщики, присутствовавшие на трибунах, активно болели против россиян. Следующую встречу отечественные гандболисты проведут против сборной Германии. Голкипер российской команды Виктор Киреев пообещал выйти на этот матч, «как в 1945 году».

После досадной ничьей с Сербией сборная России с серьезным настроем выходила на матч против объединенной Кореи. В своем первом матче наши соперники крупно уступили Германии, но легкой прогулки никто не ждал — могло сказаться отсутствие сыгранности, ведь корейская команда в ее нынешнем виде совсем молодая, и от игры к игре будет прибавлять.

Полные трибуны уютной «Мерседес-Бенц Арены» были полны людей в цветах немецкого флага, пришедших пораньше, чтобы как следует разогреться перед вторым матчем игрового дня Германия — Бразилия. Гандбол в Германии проигрывает по популярности только футболу, и, анализируя посещаемость матчей здесь, невольно задаешься вопросом, сколько зрителей посетило бы условную встречу гандбольного чемпионата мира в Москве, к примеру, между Кореей и Данией.

Россияне вышли на разминку предельно собранными, а во время традиционных предматчевых объятий казалось, что они провожают друг друга на настоящую битву. Cейчас каждая победа для нас очень важна.

Как мы помним, от выступления нашей команды на текущем чемпионате зависит наше участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В стартовом составе были видны серьезные тренерские перестановки. Место в воротах занял Виктор Киреев, сразу вышел и Косоротов, который уже на четвертой минуте оправдал доверие Эдуарда Кокшарова, открыв счет своим голам во встрече. Игра завязалась плотная, но преимущество россиян и в скорости, и в технике было очевидно — к середине первого отрезка разница мячей уже достигла комфортной цифры шесть, во многом и благодаря блестящей игре голкипера. На перерыв уходим отдыхать со счетом 20-13.

Во втором тайме время получили те, кто не участвовал во вчерашнем матче, но не у всех игра шла одинаково удачно. Виктор Киселев наиграл на красную карточку к 42 минуте встречи, и отправился смотреть концовку игры со скамейки. Опытнейшие Шишкарев и Дибиров снова появились лишь за пять минут до конца игры, чтобы напомнить всем, как надо играть и реализовывать моменты, — чего только стоит красивый пас с отскоком от площадки на Горпишина, завершившийся последним нашим мячом в этой встрече.

34-27 — заслуженная победа и, наконец, счастливые лица нашей команды.

Главный тренер Эдуард Кокшаров порадовал журналистов присутствием на пресс-конференции и рассказал о причинах большого количества нарушений в игре, а также ответил, есть ли в сборной незаменимые.

— Мы готовились к этой встрече, понимая, что Корея играет в гандбол, совершенно отличный от европейского. С такими командами всегда играть намного сложнее, чем с той же Францией или Германией, от которых понимаешь, чего ждать. Знали, что корейцы будут действовать с большим рвением все 60 минут, даже проигрывая. После вчерашней ничьей мы должны были осознать, где у нас есть проблемы, постараться их решить сегодня и понять, что удалось.

Пока не все так гладко, как хотелось бы.

Благодарю сборную Кореи за хорошую игру и за урок того гандбола, с которым мы встречаемся не так часто.

Еще во время моей карьеры игрока матчи с этой командой всегда были особенными, и мы серьезно к ним готовились, так я поступил и сейчас.

— Почему сегодня было так много нарушений и, как следствие, карточек и удалений?

— Незадолго до начала чемпионата судейская коллегия Международной федерации гандбола (ИХФ) внесла некоторые изменения в правила. Наши ребята в большинстве своем играют в европейских первенствах, где критерии судейства совсем иные. Мы обращали на это пристальное внимание при подготовке, но не все еще смогли подстроиться под изменения, все это происходит не быстро.

— Даже после победы наверняка у вас есть вопросы к игрокам. Есть ли кто-то, кто удостоится сегодня вашей похвалы?

— Не хочу сейчас никого выделять — ни ругать, ни хвалить. Нужно разобраться, успокоиться, детально просмотреть игру.

— Титул лучшего игрока матча сегодня ушел к проигравшей стороне. На ваш взгляд, почему так произошло, и считаете ли данную награду сколько-нибудь значимой?

— Я никогда не следил, и надеюсь, не буду следить за этим. Если так решили — значит, в чем-то это заслуженно. Хотя у меня есть свой кандидат (улыбается).

— Увидели ли прогресс в нашей сегодняшней игре?

— Мы ищем новые комбинации, поэтому я и отдал предпочтение сегодня Сергею Косоротову. Может, для кого-то было удивительным, что он вышел с первых минут, но мы оценивали его игру, его желание, его быстрые ноги, поэтому решение было взвешенным. Мы настраиваемся на долгий для нас чемпионат, а все время играть семью-восемью игроками невозможно, мы должны давать им передышки.

— Есть ли в сборной понятие основного и резервного голкипера?

— Этого нет ни на одной позиции, не только вратарской.

Есть игроки, которые начинают игру. А дальше все должны быть готовы на 100% — неважно, одна у тебя будет минута или 60.

— Если сравнивать составы двух встреч, только Житников и Шкуринский провели в них от звонка до звонка. Значит ли это, что они самые незаменимые?

— На то были объективные причины. Дима Киселев получил сегодня красную карточку, и нам нужно было закрывать его позицию, поэтому Саша Шкуринский провел на площадке больше запланированного времени. Так как у нас два человека, способных играть на позиции центрального полусреднего, и два — на позиции правого полусреднего, и при этом один из них в обоих случаях — Саша, ему сегодня пришлось принять удар на себя.

Сергей Марк Косоротов составил компанию главному тренеру на пресс-конференции.

— Вы начали с первых минут сегодня, и почти все 60 провели на площадке. Удовлетворены своей игрой?

— Каждый профессионал должен быть строг к себе и стремиться к лучшему результату. Поэтому не хотел бы как-то особенно выделять этот матч.

— Какую установку получила команда от Кокшарова? Против корейцев зрители увидели совсем иной состав, нежели в матче с Сербией.

— Мы просматривали матчи корейцев во время подготовки, и тренер выбрал именно такой состав на игру — подготовили определенные схемы и реализовали их.

— Сегодня в ваших действиях чувствовалось больше уверенности. С невысокой сборной Кореи играть было удобнее?

— Команда есть команда, и рост не имеет значения. Если они попали на чемпионат мира — с ними нужно считаться.

Виктор Киреев, голкипер сборной России, прокомментировал результат и рассказал, как сборная будет готовиться к следующему матчу:

— Какие планы перед матчем с Германией? Отдохнуть, настроиться, посмотреть видео и выйти на игру — как в 1945-м.

— У вас прекрасная статистика сегодня — 37%. Довольны своей игрой?

— Нет, буду доволен, когда буду так играть каждый свой матч. Да, сегодня получилось неплохо. Травмированная рука начинает чувствовать себя лучше (снимает повязку, показывает швы на ладони — «Газета.Ru» ).

— Вы очень эмоционально реагировали на пропущенные мячи.

— Мы готовились к этому матчу, знали, что игра будет идти от первой и до последней минуты. Но, хоть я и со всем уважением отношусь к Корее, это не гандбольная страна. И так много пропускать от них нельзя.

Сергей Горпишин высказал свое мнение о немецких болельщиках, активно поддерживавших соперников сборной России:

— Сложно играть на пустом стадионе. Нужно уметь играть и без своих фанатов, и когда все против нас. Думаю, в понедельник мы не увидим ни одного свободного места в зале на 13 тысяч человек. Главное — боевой настрой.

Капитан сборной России Даниил Шишкарев заверил, что плотное расписание игр нисколько не повлияло на команду.

— Тяжелый график? Посмотрите на ребят из НХЛ — они играют почти каждый день. Физиотерапия, массажи — мы успели восстановиться и справились с нагрузкой.

— Настроение улучшилось после завоеванных двух очков?

— Конечно, победа — это всегда приятно. Вчера был первый матч турнира, который всегда выходит тяжелым — где-то дает о себе знать нервозность, да и результат над тобой довлеет.

Даже я вчера чувствовал себя немного не в своей тарелке, хотя, казалось бы, опыта у меня достаточно.

— Сборная объединенной Кореи смогла чем-то удивить?

— Нет, было ожидаемо. Да, их нет на радарах, нельзя найти видео с игроками, так как они не играют в Европе. Хорошо, что у нас с ними был не первый матч, и мы посмотрели их в деле против Германии, смогли проанализировать игру и действия лидеров. Я доволен результатом, но не доволен количеством пропущенных мячей. Мы все в голове держим вчерашнюю осечку, поэтому для нас важна разница мячей в случае сложной ситуации с выходом из группы.

— Чем была вызвана такая сильная ротация состава?

— Тренерская задумка была в том, чтобы опытные игроки набрались сил перед важной встречей, и конечно, получение опыта игры на таком уровне для молодых ребят очень важно, как и для нас в свое время. Рад, что получалось соблюдать баланс, когда молодость и опыт играют бок о бок, и результат на табло радует.

— Вам понравилось, как проявили себя новички?

— Да, хочу похвалить Алексей Фокина, запомнилась игра Сергея Марка Косоротова, они молодцы.

— Вчера все были не в духе — и игроки, и тренеры. Вам, как капитану, пришлось держать слово в раздевалке, как-то приободрить ребят?

— Когда я вошел — стояла гробовая тишина. Но что случилось, то случилось.

Сегодня для нас чемпионат начался с чистого листа, и надо выходить на каждую игру с таким настроем.

— Вы и на паркете много общаетесь с партнерами.

— Как один из наиболее опытных игроков, пытаюсь найти слова и подсказки, которые помогут в той или иной ситуации. Мы всегда в контакте друг с другом, невозможно играть в командную игру и молчать.

— Кокшаров перед началом чемпионатом обмолвился, что будет недоволен, даже если Россия выиграет золотые медали. Ждете от него нагоняй и сегодня?

— Каждый тренер всегда может найти повод для недовольства, ошибки были и будут. Совершенно точно тренер выскажет нам пару ласковых за игру во втором тайме, где мы немного просели. Но уверен, что в первую очередь он поздравит команду с важной победой.

— С точки зрения атмосферы зрители хорошо подготовили вас к встрече с хозяевами турнира?

— Думаю, послезавтра тут будет горячо (смеется). Мне нравится, когда трибуны полные, это придает сил, и обожаю, когда болеют против нас, — это добавляет куража.

Настрой на немцев будет запредельный. Мы все понимаем, куда приехали и где будем играть.

Следующий матч сборная России проведет в понедельник, 14 декабря. Встреча против команды Германии начнется в 20.00 по московскому времени.