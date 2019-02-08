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«Гандбольный Месси» сборной России выбыла из строя 

News.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: АГН «Москва»
Гандболистка сборной России Анна Вяхирева по прозвищу «гандбольный Месси» был прооперирована в Мадриде (Испания). Восстановление спортсменки займёт четыре месяца.
«Операция была сложной, но чувствую себя нормально. Ситуация оказалась хуже, чем предполагали врачи. Но все хорошо», — приводит слова Вяхиревой пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
Спортсменка отметила, что настроение у неё положительное, несмотря на боль в руке.
Анна Вяхирева является олимпийской чемпионкой 2016 года. На турнире она стала самым ценным игроком. Также гандболистка является обладательницей серебряной медали чемпионата Европы прошлого года.
News.ru ранее сообщал, что тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов будет прооперирован в ближайшее время.
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Гандбол , Евгений Трефилов , Анна Вяхирева
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