«Гандбольный Месси» сборной России выбыла из строя

Гандболистка сборной России Анна Вяхирева по прозвищу «гандбольный Месси» был прооперирована в Мадриде (Испания). Восстановление спортсменки займёт четыре месяца.

«Операция была сложной, но чувствую себя нормально. Ситуация оказалась хуже, чем предполагали врачи. Но все хорошо», — приводит слова Вяхиревой пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Спортсменка отметила, что настроение у неё положительное, несмотря на боль в руке.

Анна Вяхирева является олимпийской чемпионкой 2016 года. На турнире она стала самым ценным игроком. Также гандболистка является обладательницей серебряной медали чемпионата Европы прошлого года.