Главный тренер краснодарской "Кубани" и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил РИА Новости, что он будет прооперирован ориентировочно 18 февраля.
"Кубань" 5 февраля сообщила, что Трефилов был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем. Тренер почувствовал недомогание перед домашним матчем группового этапа Кубка EHF (Европейской гандбольной федерации) с французским "Безансоном" 3 февраля. Операция была назначена на 7 февраля, но затем по решению врачей была перенесена на более поздний срок.
"По прогнозам врачей, операция планируется в ближайший понедельник (18 февраля). Но врачи еще будут смотреть медицинские показатели, от которых будет зависеть, пройдет операция в этот день или нет", — сказал Трефилов по телефону.