Операция Трефилова пройдет ориентировочно 18 февраля

Главный тренер краснодарской "Кубани" и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил РИА Новости , что он будет прооперирован ориентировочно 18 февраля.

"Кубань" 5 февраля сообщила, что Трефилов был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем. Тренер почувствовал недомогание перед домашним матчем группового этапа Кубка EHF (Европейской гандбольной федерации) с французским "Безансоном" 3 февраля. Операция была назначена на 7 февраля, но затем по решению врачей была перенесена на более поздний срок.