Трефилова выписали из больницы после операции на сердце

Главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова выписали из больницы, сообщает ТАСС

Теперь наставнику национальной команды предстоит восстановиться после операции на сердце.

"Евгений Васильевич выписан из больницы. Сейчас у него будет период восстановления, а дальше будем смотреть", — рассказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Также он рассказал о том, что произойдет с тренерским штабом в отсутствие специалиста.

"Тренерский штаб останется прежним. Тренеры, имеющиеся в команде, будут выполнять все необходимые функции в ближайших матчах", — подчеркнул глава организации.

Трефилов лежал в больнице с 5 февраля. Под его руководством сборная четыре раза побеждала на чемпионате мира, а также один раз на Олимпийских играх.

Ранее хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз назвал сроки восстановления фигуристки Алены Косторной.