Главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова выписали из больницы, сообщает ТАСС.
Теперь наставнику национальной команды предстоит восстановиться после операции на сердце.
"Евгений Васильевич выписан из больницы. Сейчас у него будет период восстановления, а дальше будем смотреть", — рассказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
Также он рассказал о том, что произойдет с тренерским штабом в отсутствие специалиста.
"Тренерский штаб останется прежним. Тренеры, имеющиеся в команде, будут выполнять все необходимые функции в ближайших матчах", — подчеркнул глава организации.
Трефилов лежал в больнице с 5 февраля. Под его руководством сборная четыре раза побеждала на чемпионате мира, а также один раз на Олимпийских играх.
Ранее хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз назвал сроки восстановления фигуристки Алены Косторной.