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Сорока заменит Остащенко перед матчами отбора ЧЕ 

Спорт РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Левый крайний запорожского "Мотора" Игорь Сорока вызван в сборную России по гандболу перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы с командой Венгрии, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Как отмечается в сообщении, Сорока заменит левого крайнего "Чеховских медведей" Романа Остащенко, который получил приглашение в сборную ранее.
Сборная России начнет подготовку к отборочному матчу чемпионата Европы–2020 с венграми 8 апреля. Российская команда будет тренироваться в Астрахани, где 11 апреля пройдет матч. 14 апреля в Эрде команды еще раз сыграют между собой. Сборные России и Венгрии лидируют в отборочной группе 7, в активе обеих команд по четыре очка.
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