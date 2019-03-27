Сорока заменит Остащенко перед матчами отбора ЧЕ

Левый крайний запорожского "Мотора" Игорь Сорока вызван в сборную России по гандболу перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы с командой Венгрии, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Как отмечается в сообщении, Сорока заменит левого крайнего "Чеховских медведей" Романа Остащенко, который получил приглашение в сборную ранее.

Сборная России начнет подготовку к отборочному матчу чемпионата Европы–2020 с венграми 8 апреля. Российская команда будет тренироваться в Астрахани, где 11 апреля пройдет матч. 14 апреля в Эрде команды еще раз сыграют между собой. Сборные России и Венгрии лидируют в отборочной группе 7, в активе обеих команд по четыре очка.