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Трефилов вернется на тренерский пост гандбольной «Кубани» 19 мая 

ТАСС + ещё 2 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Кубани" Евгений Трефилов будет руководить командой в ответном матче за бронзовые медали чемпионата России по гандболу среди женщин против "Звезды". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского клуба Сергей Вальтер.
Как ранее сообщал ТАСС, 63-летний Трефилов вернулся в "Кубань" в качестве главного тренера после операции на сердце. Несколько дней назад специалист провел первую тренировку с командой.
"Евгений Васильевич будет руководить командой в ответном матче со "Звездой" 19 мая", — сказал Вальтер.
Первая встреча между командами пройдет 16 мая. В феврале нынешнего года специалист перенес операцию на сердце в Краснодаре. В марте он был выписан из больницы. Затем он проходил курс реабилитации в санатории в городе Горячий Ключ, а позднее вернулся на дополнительный курс реабилитации. 6 мая Трефилов принял участие в тренировке "Кубани".
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Гандбол , Евгений Трефилов
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