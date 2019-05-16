Трефилов вернется на тренерский пост гандбольной «Кубани» 19 мая

Главный тренер "Кубани" Евгений Трефилов будет руководить командой в ответном матче за бронзовые медали чемпионата России по гандболу среди женщин против "Звезды". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского клуба Сергей Вальтер.

Как ранее сообщал ТАСС, 63-летний Трефилов вернулся в "Кубань" в качестве главного тренера после операции на сердце. Несколько дней назад специалист провел первую тренировку с командой.

"Евгений Васильевич будет руководить командой в ответном матче со "Звездой" 19 мая", — сказал Вальтер.

Первая встреча между командами пройдет 16 мая. В феврале нынешнего года специалист перенес операцию на сердце в Краснодаре. В марте он был выписан из больницы. Затем он проходил курс реабилитации в санатории в городе Горячий Ключ, а позднее вернулся на дополнительный курс реабилитации. 6 мая Трефилов принял участие в тренировке "Кубани".