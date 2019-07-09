Опасное купание: раскрыты подробности смерти российской гандболистки

телеканал «Звезда» со ссылкой на польские СМИ. По данным издания, гандболистка пренебрегла элементарными правилами безопасности на открытой воде.

П данным издания, Королёва после окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу в польском городе Старе-Яблонки прыгнула в воду с пирса в неположенном месте. При этом журналисты уверяют, что рядом была установлена табличка, предупреждающая об опасности. В результате 20-летнюю россиянку обнаружили в воде в бессознательном состоянии, медики спасти девушку не смогли. По некоторым данным, Королёва пришла на пирс после вечеринки.

О трагедии впервые стало известно 8 июля. После смерти российской спортсменки прокуратура Польши возбудила уголовное дело, не исключая вариант предумышленного убийства, и назначила проведение судебно-медицинской экспертизы на 10 июля.

Представители Федерации гандбола России выразили соболезнования родным и близким Королевой.

Екатерина Королёва родилась 8 октября 1998 года в краснодарском городе Крымск. Заниматься гандболом она начала в 15 лет. Она выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, играла за молодежную сборную России.