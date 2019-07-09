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Опасное купание: раскрыты подробности смерти российской гандболистки 

Рамблер 3 часа назад
Стали известны новые обстоятельства гибели российской спортсменки Екатерины Королёвой в Польше, сообщает
телеканал «Звезда» со ссылкой на польские СМИ. По данным издания, гандболистка пренебрегла элементарными правилами безопасности на открытой воде.
П данным издания, Королёва после окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу в польском городе Старе-Яблонки прыгнула в воду с пирса в неположенном месте. При этом журналисты уверяют, что рядом была установлена табличка, предупреждающая об опасности. В результате 20-летнюю россиянку обнаружили в воде в бессознательном состоянии, медики спасти девушку не смогли. По некоторым данным, Королёва пришла на пирс после вечеринки.
О трагедии впервые стало известно 8 июля. После смерти российской спортсменки прокуратура Польши возбудила уголовное дело, не исключая вариант предумышленного убийства, и назначила проведение судебно-медицинской экспертизы на 10 июля.
Представители Федерации гандбола России выразили соболезнования родным и близким Королевой.
Екатерина Королёва родилась 8 октября 1998 года в краснодарском городе Крымск. Заниматься гандболом она начала в 15 лет. Она выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, играла за молодежную сборную России.
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Гандбол , Видео , Статьи , Екатерина Королева , ТК "Звезда"
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