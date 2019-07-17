Новый поворот: как погибла российская гандболистка

Смерть гандболистки сборной России Екатерины Королевой , утонувшей в Польше, наступила в результате несчастного случая. Это показали результаты судебно-медицинской экспертизы. Тело девушки уже доставлено в Россию и передано ее родственникам. Она будет похоронена 18 июля.

В деле трагически погибшей российской гандболистки Екатерины Королевой поставлена точка. В заявлении на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР) говорится, что судмедэксперты установили: причиной смерти девушки стало утопление.

«В ходе расследования, по результатам судебно-медицинской экспертизы зафиксировано, что причиной смерти спортсменки явилось утопление. Об этом были уведомлены родственники погибшей, получившие соответствующую информацию», — сказано в сообщении ФГР.

Напомним, что 20-летняя Королева утонула в польском городе Старе-Яблонки после завершения чемпионата Европы. В ночь на 8 июля из водоема, расположенного неподалеку от игровых площадок, извлекли ее тело. Спустя два дня правоохранительные органы провели судебно-медицинскую экспертизу, после чего была названа наиболее вероятная причина ее гибели — утопление. В конечном итоге эта версия подтвердилась.

По факту гибели спортсменки было возбуждено уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Теперь, когда экспертиза установила, что смерть Королевой наступила в результате несчастного случая, следствие должно быть окончено.

Ранее правоохранительные органы также рассматривали версию, согласно которой Королева прыгнула в озеро Шелонг Малы с пирса в неположенном месте.

Отмечалось, что спортсменка могла не заметить запрещающий знак. Когда ее вытащили из воды, то она была уже без сознания.

Примерно около полуночи по местному времени в правоохранительные органы и медицинскую службу поступила информация об извлечении из одного из прилегающих к объектам прудов тела девушки. Врачам, прибывшим на место происшествия, спасти гандболистку не удалось.

Существовала вероятность, что смерть Королевой не была несчастным случаем. Тренер девушки Виталий Волынченко в беседе с «360» рассказал, что после ее смерти полиция задержала знакомого гандболистки. Имя задержанного он не назвал, поскольку «не хотел создавать вокруг подозреваемого негативную обстановку».

Однако, как сообщал сайт НТВ со ссылкой на источники, близкие к ситуации, под подозрением находится игрок молодежной сборной России по гандболу.

Молодые люди находились в дружеских отношениях и не имели конфликтов. Волынченко подчеркивал, что это именно подозреваемый достал из воды уже мертвую Королеву. Стоит отметить, что позднее следователи временно отпустили подозреваемого в Россию, однако обязали его ближайшее время вернуться в Польшу для продолжения расследования. Теперь, надо полагать, это не потребуется.

В сообщении ФГР сообщается, что в ночь с 16 на 17 июля тело Королевой было транспортировано из Польши на родину.

Останки спортсменки передали ее родственникам в аэропорту Краснодара. Известно, что прощание с Королевой состоится 18 июля в селе Киевское Крымского района Краснодарского края. Федерация выразила свои соболезнования по поводу гибели гандболистки и пообещала оказать помощь ее семье.

«Для нас всех случившаяся трагедия — это большая боль, уход из жизни Екатерины Королевой — огромная, невосполнимая потеря. Это горе объединило многих людей по всему миру. Сотрудники ФГР вместе со всей гандбольной общественностью переживают случившееся, слова сочувствия выражают болельщики, игроки, коллеги из гандбольных федераций других стран.

ФГР благодарна за неравнодушие и проявление солидарности в желании многих людей оказать поддержку и помощь семье и друзьям Екатерины. Мы вновь выражаем родным и близким нашей гандболистки глубочайшие соболезнования», — приводятся слова пресс-службы федерации на сайте.

На чемпионате Европы, прошедшем со 2 по 7 июля, сборная России по итогам предварительного этапа заняла предпоследнее место в группе, не сумев пробиться основной групповой раунд. Королева является уроженкой города Крымск, а свою гандбольную карьеру начала в 15 лет. В «Ставрополье» спортсменка выступала на позиции левого крайнего, а также привлекалась в молодежную сборную России. До своего перехода в основу ставропольского клуба Королева играла за «Ставрополье-СУОР».