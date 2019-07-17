По краю пропасти! Тяжелейшая победа вывела Россию в полуфинал чемпионата Европы

Российские гандболистки вплотную подпустили к себе датчанок в важнейшем матче, но победу не упустили. Продолжаем бороться за титул!

Формат чемпионата Европы по гандболу среди девушек не старше 19 лет не предполагает четвертьфинальную стадию. Однако для сборной России матч с датчанками, по сути, являлся четвертьфиналом. Это стало понятно после обидного поражения от Нидерландов. Поэтому спортивная составляющая поединка с датчанками была крайне проста: кто побеждает, тот и выходит в полуфинал.

Чемпионки мира из России досрочно лишать себя шансов на медали ни в коем случае не хотели, а потому настроились на матч с сильными соперницами максимально серьёзно.

Отступать было некуда.

Жаль, что матч длится не 15 минут

Стартовый свисток прозвучал на несколько минут позже запланированного времени. Официальные лица что-то долго объясняли тренеру датчанок. Вероятно, задержка была связана с вопросами к заявке северянок на матч. К счастью, на настрой россиянок заминка не повлияла, и в первой же атаке Валерия Кирдяшева вывела нашу команду вперёд. После удачной защиты российская команда забила вновь — отличилась Валерия Маслова. У датчанок в нападении почти ничего не получалось, к тому же здорово начала встречу наш голкипер Анна Верещак. «Распечатать» ворота сборной России у Дании получилось только на пятой минуте, когда счёт уже был 4:0 не в их пользу. Однако Маслова тут же восстановила преимущество «+4», а Кирдяшева совершила быстрый отрыв после перехвата и заставила тренера соперниц брать тайм-аут. Датчанки выглядели абсолютно растерянными, а наша команда, наоборот, источала уверенность. Но в женском гандболе, тем более юношеском, всё может поменяться за считанные мгновения, так что подопечным Любови Сидоричевой было необходимо сохранять концентрацию. На несколько минут на табло застыл счёт 7:2 в пользу россиянок. У наших девушек появились ошибки в нападении, но и датчанки ничего путного у ворот Верещак не создавали, так что приблизиться в счёте не могли. Немного курьёзный гол Елены Михайличенко на старте второй 10-минутки прервал голевое безмолвие, а через три минуты Маслова довела перевес своей команды до «+7».

Дания поверила в себя

Половина первого тайма осталась позади, а датчанки по-прежнему забили лишь дважды. Однако постепенно игра стала более равной, и скандинавки, похоже, начали задумываться о камбэке. У сборной России пропала чёткость в атаке, да и оборона уже не казалась непроходимой. В начале последний трети первого тайма датчанки сократили отставание до трёх мячей. Порыв соперниц надо было пресекать, и сборная России с этим прекрасно справилась. Маслова и Михайличенко, как полагает лидерам, забили в важный момент, а Верещак отразила два броска оппоненток.

Тем не менее, датчанки уже поверили, что могут отыграться, и отпускать соперниц вновь не собирались. При счёте 13:9 Сидоричева взяла тайм-аут, после которого суперсейв совершила Верещак. В концовке тайма на две минуты была удалена Софья Крахмалёва, после чего датчанка уверенно реализовала семиметровый. Благодаря уверенной игре в большинстве сборная Дании вновь подобралась к россиянкам на расстояние трёх точных бросков. Сирена об окончании первого тайма оборвала игру при счёте 15:12.

Без жалости к нервным клеткам

Второй тайм начался для сборной России удачно. Маслова в первой же атаке реализовала свой шестой бросок из шести, а вскоре после удаления соперницы в быстром отрыве забила Виктория Турусина — 17:12. Отрыв мог расти и быстрее, если бы не классная игра датского голкипера, но перед двумя кряду мощнейшими бросками Михайличенко не устояла и она. Тренер датчанок вновь был вынужден брать быстрый тайм-аут — разница в счёте увеличивалась и грозила стать критической. Немногочисленная, но очень шумная группа поддержки гнала россиянок вперёд, однако их атаки раз за разом останавливала поймавшая кураж вратарь. После долгой паузы огорчить Йенсен удалось Масловой, но датчанки тут же нашли ответ — 20:16. Под стать визави играла и Верещак, но после её очередного спасения арбитры указали на семиметровую отметку, с которой соперница её перехитрила. Погоня продолжалась, и после точного броска Томсен преимущество России растаяло до двух голов. А ведь играть ещё оставалось почти 20 минут!

Треть тайма без голов

Россиянкам срочно нужно было прибавлять в атаке. Именно для этого Сидоричева воспользовалась тайм-аутом. После возобновления игры Верещак взяла пенальти, но впереди у нас по-прежнему всё было не здорово. Мяч попадал в каркас, становился добычей вратаря, летел мимо — куда угодно, только не в ворота. А у датчанок Хансен реабилитировалась за нереализованный пенальти и сократила отставание до минимума — 19:20.

Сборной России не удавалось забить почти 9 минут! Для гандбола это катастрофически много. Как вы думаете, кому удалось снять проклятие? Правильно, Масловой! Долгожданный гол явно воодушевил россиянок. Специально вышедшая на отражение пенальти Елизавета Колесникова под аплодисменты трибун отбила бросок Стеффенсен, а Михайличенко и Маслова довели перевес до более комфортных четырёх голов. Датчанкам снова нужно было отыгрываться, а времени оставалось всё меньше.

Эмоции точнее цифр

За 7 минут до окончания второго тайма Маслова получила отличную возможность ещё увеличить преимущество, но не забила с семи метров. К счастью, Верещак вновь спасла ворота сборной России, а Кирдяшева безупречно исполнила пенальти. Россия ведёт 26:21 за 4 с небольшим минут до конца, тренер Дании использует последний тайм-аут, а очертания победы всё ярче. На второй подвиг за матч датчанок не хватило. Да и россиянки концовку встречи провели гораздо спокойнее, чем провальный отрезок в середине второго тайма. Маслова поразила ворота дальним броском — 28:22. Болельщики сборной России наконец-то смогли выдохнуть — этот матч мы уже не отдадим. В итоге в протоколе зафиксирована убедительная победа россиянок — 30:23, хотя на самом деле матч с Данией получился сложнейшим. Искренняя и безудержная радость наших девчонок после финального свистка это только подчёркивает. Сборная России среди девушек сама загнала себя в труднейшую ситуацию и героически из неё вышла. В лучших традициях российского спорта! Теперь впереди полуфинал с венгерками. Болеем!