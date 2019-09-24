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Шаг в неизвестность. Как сборная России по гандболу заиграет без Трефилова? 

Чемпионат.com + ещё 1 6 часов назад
Шаг в неизвестность. Как сборная заиграет без Трефилова
Фото: РИА Новости
От нового тренера по-прежнему ждут только побед. Ошибок не простят.
В среду, 25 сентября любимая всеми женская сборная России по гандболу начнёт новый сезон. Да что там новый сезон — это будет по-настоящему новая жизнь, новая эпоха! Напомним, что по состоянию здоровья летом команду покинул великий Евгений Трефилов, с которым сборная выиграла Олимпиаду-2016. Удастся ли ей остаться на вершине без выдающегося тренера? Первой проверкой для нового наставника и обновлённого состава станут матчи квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Россия встретится с командами Словакии, Сербии и Швейцарии.
Мартин выдержит давление?
К новым золотым вершинам с 2019 года команду призван вести испанский наставник Амброс Мартин. Его назначение в качестве преемника Трефилова выглядело более чем логично: Амброс два сезона проработал в сильнейшем женском клубе страны и сделал «Ростов-Дон» ещё мощнее, чем прежде. Именно под руководством испанца ростовчанки пополнили коллекцию российских титулов и впервые дошли до финала Лиги чемпионов. Так что Мартин прекрасно знает и своих подопечных, коих в сборной России очень много, и гандболисток из других клубов.
Пожалуй, единственным очевидным минусом испанского наставника выглядит небольшой опыт работы в национальных командах. До 2018 года Мартин возглавлял сборную Румынии и трижды принимал участие в крупных турнирах: на чемпионатах Европы у команды были четвёртое и пятое места, на чемпионате мира — 10-е. Не провал, конечно, но и не прорыв. В России Мартин, безусловно, окажется под более сильным давлением и в более сложной ситуации. От него меньше чем через год работы уже будут ждать как минимум медалей в каждом старте. А старты эти — самого высокого уровня: чемпионат мира и Олимпийские игры. Выдержит ли Мартин давление, сумеет ли подготовить команду, доберётся ли до наград? Болельщики сборной России и руководство федерации рассчитывают на положительные ответы.

И строить команду, и побеждать!

Стартовать Мартину придётся без раскачки — с ответственных матчей. Дело в том, что 25 сентября начнётся отборочный турнир к чемпионату Европы — 2020. За восемь месяцев все его участники проведут по шесть матчей, каждый из которых будет иметь значение — ошибаться нельзя. В турнире принимают участие 28 команд: все они разделены на семь квартетов. В группах все команды сыграют друг с другом по два раза — дома и в гостях, и две лучшие сборные в итоге получат прямые путёвки на чемпионат Европы. На бумаге всё выглядит предельно просто, но на деле тренеру сборной России нужно не просто побеждать, а ещё и строить команду к чемпионату мира, учитывая травму капитана и основного разыгрывающего Дарьи Дмитриевой.
Сборной России в соперники достались команды Сербии, Словакии и Швейцарии. Группой смерти, конечно, наш квартет не назвать — только Сербия выглядит близким по силе соперником, но и расслабляться нельзя. Условно, одно неожиданное поражение от Словакии может повернуть ситуацию в группе самым неприятным образом. Российской команде сюрпризы не нужны.
Наша команда за всю свою историю с 1994 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, и очень велика вероятность, что отберётся на главный турнир континента снова. Всё-таки девушки из Швейцарии выглядят аутсайдерами, а сильное поколение словачек, блиставшее в 2013-14 годах постепенно сходит на нет. Именно матчами с этими соперниками Россия и будет начинать отбор. 25 сентября в Ростове-на-Дону сыграем со Словакией, а 29-го — в Мури-Берне — со Швейцарией. Если оба матча удастся выиграть без проблем, то остаток дороги на Евро должен быть прямым.
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Гандбол , Статьи , Дарья Дмитриева , Евгений Трефилов
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