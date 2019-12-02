По рёбрам! Аргентина играла против России жёстко

По рёбрам! Аргентина старалась играть против России жёстко, но поплатилась

Но лидеру нашей сборной Анне Вяхиревой изрядно досталось.

Драма на Олимпиаде

Календарь чемпионата мира благоволит женской сборной России по гандболу: наша команда входит в турнир без сверхусилий, начиная матчами с не самыми сильными соперниками. В первом туре подопечные Амброса Мартина уверенно одолели Китай — 26:11. Во втором предстояло бороться с Аргентиной — командой схожего уровня, которая звёзд с неба никогда не хватала и на чемпионатах мира выше 18-го места никогда в своей истории не поднималась.

Впрочем, поклонники сборной России об этой команде вспоминают с некоторым волнением, ведь на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Аргентина почти 50 минут заставляла их переживать. Наши девушки никак не могли сломить сопротивление менее классного соперника, и за 10 минут до финального свистка даже уступали в счёте. Правда, потом забросили восемь мячей подряд, победили со «спокойным» счётом 35:29, но те переживания пока так и не забылись. Конечно, на старте чемпионата мира хотелось подобных волнений избежать — России это было по силам.

Коленом по рёбрам

После того как Россия повела со счётом 3:0 в самом начале встречи показалось, что второй матч на чемпионате мира может сложиться довольно легко. Но у нашей команды редко что-то бывает совсем гладко, вот и теперь на исходе пятой минуты Анна Вяхирева получила от соперницы сильный удар ногой по рёбрам. Две минуты она провела лёжа на площадке, потом с помощью врача переместилась на скамейку, а затем и её покинула. Стало очень тревожно.

Потеряв одного из лидеров, команда немного занервничала. Начался сумбур в атаке, и если бы не твёрдая рука Анны Сень , Аргентина на исходе первой десятиминутки догнала бы Россию в счёте. Впрочем, в какой-то момент Сень удалили за излишнее рвение в обороне, а затем судьи ещё и зафиксировали неправильную замену. Южноамериканки на полминуты получили на двух игроков больше, и имели шанс сравнять счёт. Но не сравняли — только приблизились вплотную — 6:5.

Сильнее, чем Китай

Амброс Мартин просил своих подопечных успокоиться, убрать лишние нервы и делать то, что они хорошо умеют. И наша команда тренера послушала. Успокоиться помогли и точные замены: хорошо вошла в игру Елизавета Малашенко , а ещё лучше Горшенина, которая начала один за другим укладывать мячи в сетку чужих ворот. Пять результативных бросков из пяти за пять минут — роскошная статистика. И счёт после этой серии стал куда более приятным — 11:7.

Ещё спокойнее стало, когда на площадке вновь появилась Анна Вяхирева — всё в порядке с лидером сборной России. Впрочем, расслабляться точно не стоило: жёсткий, силовой и даже местами грубый гандбол сборной Аргентины тоже приносил свои плоды. За 30 минут первого тайма наши соперницы забили 12 голов — больше, чем сборная Китая за весь первый матч. Но команда Мартина за те же полчаса отличилась 17 раз и в целом контролировала игру.

Плюс десять

На второй тайм команды вышли сосредоточенными, а китайские арбитры как-то слегка расслабились: сначала не увидели откидку мяча у аргентинской гандболистки, затем не рассмотрели пробежку у Ярославы Фроловой и засчитали её бросок в сетку с пяти шагов. Как бы то ни было, усилиями Фроловой и Вяхиревой преимущество сборной России понемногу росло. К середине второго тайма аргентинки, как показалось, подсели физически: стали не успевать за россиянками в обороне и допускать грубые ошибки в атаке: то передача в никуда, то бросок из простой ситуации на сетку ворот сверху. Когда отрыв сборной России, даже успевшей поиграть в меньшинстве, достиг девяти мячей, Гальярдо взял тайм-аут, но изменить что-то он был не в силах. Юлия Манагарова продолжала убегать в свои молниеносные контратаки — 25:15.

Илларионова перестаралась

По большому счёту, за 15 минут до завершения второго тайма матч можно было заканчивать. Амброс Мартин начал охотнее прибегать к ротации состава, но аргентинкам это помогало слабо. Даже когда соперницы преодолевали оборонительный рубеж, часто выручала Анна Седойкина — наш вратарь провела очень достойный матч. Единственное, что удалось аргентинкам, пока Мартин давал время молодёжи, — усилиями разыгравшейся Каво сократить отрыв до восьми мячей — 28:26. Но первый гол Анастасии Илларионовой на чемпионате мира восстановил статус-кво — 28:18.

Добивала сборную Аргентины Кристина Кожокарь. Пара её быстрых отрывов позволила сборной России уйти на четвёртый десяток мячей. Наша команда к этому моменту, конечно, уже играла в своё удовольствие и где-то даже позволяла себе излишнюю красоту. В концовке чуть перестаралась Илларионова, получившая третье удаление на две минуты и красную карточку — неприятно, но не критично. А заканчивала игру наша команда вообще в четыре полевых. Чуть понервничав в начале, сборная России одержала вторую лёгкую победу на ЧМ-2019 — 35:21. В третьем туре Россия встретится с командой Конго. Этот матч тоже не должен быть трудным.