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По рёбрам! Аргентина старалась играть против России жёстко, но поплатилась 

Чемпионат.com + ещё 15 5 часов назад
По рёбрам! Аргентина играла против России жёстко
Фото: rushandball.ru
Но лидеру нашей сборной Анне Вяхиревой изрядно досталось.

Драма на Олимпиаде

Календарь чемпионата мира благоволит женской сборной России по гандболу: наша команда входит в турнир без сверхусилий, начиная матчами с не самыми сильными соперниками. В первом туре подопечные Амброса Мартина уверенно одолели Китай — 26:11. Во втором предстояло бороться с Аргентиной — командой схожего уровня, которая звёзд с неба никогда не хватала и на чемпионатах мира выше 18-го места никогда в своей истории не поднималась.
Впрочем, поклонники сборной России об этой команде вспоминают с некоторым волнением, ведь на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Аргентина почти 50 минут заставляла их переживать. Наши девушки никак не могли сломить сопротивление менее классного соперника, и за 10 минут до финального свистка даже уступали в счёте. Правда, потом забросили восемь мячей подряд, победили со «спокойным» счётом 35:29, но те переживания пока так и не забылись. Конечно, на старте чемпионата мира хотелось подобных волнений избежать — России это было по силам.

Коленом по рёбрам

После того как Россия повела со счётом 3:0 в самом начале встречи показалось, что второй матч на чемпионате мира может сложиться довольно легко. Но у нашей команды редко что-то бывает совсем гладко, вот и теперь на исходе пятой минуты Анна Вяхирева получила от соперницы сильный удар ногой по рёбрам. Две минуты она провела лёжа на площадке, потом с помощью врача переместилась на скамейку, а затем и её покинула. Стало очень тревожно.
Потеряв одного из лидеров, команда немного занервничала. Начался сумбур в атаке, и если бы не твёрдая рука Анны Сень, Аргентина на исходе первой десятиминутки догнала бы Россию в счёте. Впрочем, в какой-то момент Сень удалили за излишнее рвение в обороне, а затем судьи ещё и зафиксировали неправильную замену. Южноамериканки на полминуты получили на двух игроков больше, и имели шанс сравнять счёт. Но не сравняли — только приблизились вплотную — 6:5.

Сильнее, чем Китай

Амброс Мартин просил своих подопечных успокоиться, убрать лишние нервы и делать то, что они хорошо умеют. И наша команда тренера послушала. Успокоиться помогли и точные замены: хорошо вошла в игру Елизавета Малашенко, а ещё лучше Горшенина, которая начала один за другим укладывать мячи в сетку чужих ворот. Пять результативных бросков из пяти за пять минут — роскошная статистика. И счёт после этой серии стал куда более приятным — 11:7.
Ещё спокойнее стало, когда на площадке вновь появилась Анна Вяхирева — всё в порядке с лидером сборной России. Впрочем, расслабляться точно не стоило: жёсткий, силовой и даже местами грубый гандбол сборной Аргентины тоже приносил свои плоды. За 30 минут первого тайма наши соперницы забили 12 голов — больше, чем сборная Китая за весь первый матч. Но команда Мартина за те же полчаса отличилась 17 раз и в целом контролировала игру.

Плюс десять

На второй тайм команды вышли сосредоточенными, а китайские арбитры как-то слегка расслабились: сначала не увидели откидку мяча у аргентинской гандболистки, затем не рассмотрели пробежку у Ярославы Фроловой и засчитали её бросок в сетку с пяти шагов. Как бы то ни было, усилиями Фроловой и Вяхиревой преимущество сборной России понемногу росло. К середине второго тайма аргентинки, как показалось, подсели физически: стали не успевать за россиянками в обороне и допускать грубые ошибки в атаке: то передача в никуда, то бросок из простой ситуации на сетку ворот сверху. Когда отрыв сборной России, даже успевшей поиграть в меньшинстве, достиг девяти мячей, Гальярдо взял тайм-аут, но изменить что-то он был не в силах. Юлия Манагарова продолжала убегать в свои молниеносные контратаки — 25:15.

Илларионова перестаралась

По большому счёту, за 15 минут до завершения второго тайма матч можно было заканчивать. Амброс Мартин начал охотнее прибегать к ротации состава, но аргентинкам это помогало слабо. Даже когда соперницы преодолевали оборонительный рубеж, часто выручала Анна Седойкина — наш вратарь провела очень достойный матч. Единственное, что удалось аргентинкам, пока Мартин давал время молодёжи, — усилиями разыгравшейся Каво сократить отрыв до восьми мячей — 28:26. Но первый гол Анастасии Илларионовой на чемпионате мира восстановил статус-кво — 28:18.
Добивала сборную Аргентины Кристина Кожокарь. Пара её быстрых отрывов позволила сборной России уйти на четвёртый десяток мячей. Наша команда к этому моменту, конечно, уже играла в своё удовольствие и где-то даже позволяла себе излишнюю красоту. В концовке чуть перестаралась Илларионова, получившая третье удаление на две минуты и красную карточку — неприятно, но не критично. А заканчивала игру наша команда вообще в четыре полевых. Чуть понервничав в начале, сборная России одержала вторую лёгкую победу на ЧМ-2019 — 35:21. В третьем туре Россия встретится с командой Конго. Этот матч тоже не должен быть трудным.
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Теги:
Гандбол , Статьи , Елизавета Малашенко , Анна Сень , Ярослава Фролова , Юлия Манагарова , Анна Вяхирева , Анна Седойкина , СБОРНАЯ РОССИИ
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