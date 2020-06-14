Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Герта Герта
Вердер
Вердер
21:30
Бавария Бавария
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
16:30
Вердер Вердер

Призер Игр разнес двор в Москве из-за боязни клещей и змей 

Газета.Ru и ещё 5 3 часа назад
Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, 39-летний спортсмен вместе с супругой разворотил клумбы, сломал загородки и поилку для птиц в Хорошевском районе. По мнению бывшего гандболиста, растения являются рассадником змей и клещей, а в поилке могли захлебнуться дети.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов составили протокол, однако не стали наказывать Чипурина.
Ранее сообщалось, что игроки дортмундской "Боруссии" оштрафованы за стрижку во время карантина.
Газета.Ru: последние новости
"Байер" стал первым финалистом Кубка Германии "Байер" стал первым финалистом Кубка Германии Брэйтуэйт оформил дебютный мяч за "Барселону" Брэйтуэйт оформил дебютный мяч за "Барселону" Черчесов вспомнил о том, как сборная готовилась к ЧМ-2018 Черчесов вспомнил о том, как сборная готовилась к ЧМ-2018
Гандбол , Видео , Михаил Чипурин , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
Плющенко стал тренером сборной России
Плющенко стал тренером сборной России
Тренер «Баварии» повторил рекорд Гвардиолы
Тренер «Баварии» повторил рекорд Гвардиолы
Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение