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Белорусский клуб отказался играть из-за ареста Левченко 

Чемпионат.com и ещё 25 3 часа назад
Белорусский клуб отказался играть из-за ареста Левченко
Фото: Официальный аккаунт Елены Левченко в Instagram
Мужской гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался выходить на площадку сегодня, 30 сентября, в знак солидарности с арестованной баскетболисткой Еленой Левченко. Ранее стало известно, что Левченко, которая выступала против президента Беларуси Александра Лукашенко, задержана за административное правонарушение и доставлена в милицию.

«Была задержана знаменитая белорусская спортсменка, один из лидеров Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS by Елена Левченко. Гандбольный клуб «Витязь» считает арест Елены Левченко незаконным. В этой связи мы не имеем морального права выходить сегодня на площадку.

Понимая возможные последствия, мы сознательно делаем этот шаг, протестуя против беззакония и насильственного давления на граждан Беларуси. Таким образом, сегодняшняя домашняя игра не состоится», — отмечается в заявлении клуба в «Фейсбуке».

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
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Комментарии 1
Гандбол , Прочее , Елена Левченко , Александр Лукашенко
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