Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Матч-центр
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 2
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
3 1
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 2
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 0
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 1
Герта Герта
Майнц
Майнц
0 1
Кёльн Кёльн
Боруссия Д
Боруссия Д
1 5
Штутгарт Штутгарт
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
0 1
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
5 0
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 1
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
0 1
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Унион Унион
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
18:00
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
20:00
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бавария
Бавария
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
21:00
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
21:00
Саутгемптон Саутгемптон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
18:00
Уфа Уфа
Химки
Химки
18:00
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
20:00
Рубин Рубин
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
21:00
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:00
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
16:00
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Вильярреал Вильярреал
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Арминия Арминия
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
20:30
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
16:00
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
18:15
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
20:30
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
19:30
Севилья Севилья
Эльче
Эльче
19:30
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
21:45
Атлетико М Атлетико М
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
19:30
Сельта Сельта

Российские гандболистки не сумели выйти в полуфинал чемпионата Европы 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Женская сборная России по гандболу уступила команде Дании со счетом 23:30 в последнем матче основного раунда чемпионата Европы и не сумела выйти в полуфинал. Турнир проходит в Дании.
В полуфинал вышли по две лучшие команды из двух групп основного раунда. Россиянкам было необходимо не проиграть хозяйкам первенства.
По итогам пяти встреч сборная России заняла третье место в таблице группы 1, набрав 7 очков. Первое место заняла сборная Франции (9 очков), второе — сборная Дании (8), четвертое — команда Черногории (3), пятое — сборная Испании (2), замкнули таблицу шведки (1).
В матче за пятое место россиянки сыграют со сборной Нидерландов, действующим чемпионом мира. В первом полуфинале встретятся сборные Франции и Хорватии, во втором — команды Норвегии и Дании. Все матчи пройдут 18 декабря.
Полуфиналисты получили путевки на чемпионат мира — 2021. Чемпионат Европы завершится 20 декабря матчем за третье место и финалом турнира.
Чемпионат Европы проходит каждые два года. Действующим победителем является сборная Франции. Лучший результат сборной России — серебряные медали, завоеванные на турнирах 2006 и 2018 годов.
ТАСС: последние новости
Шишкарев: разрыв контракта с Мартином обойдется Федерации гандбола России в большую сумму Шишкарев: разрыв контракта с Мартином обойдется Федерации гандбола России в большую сумму Мартин: российским гандболисткам в матче ЧЕ против датчанок нужно было играть спокойнее Мартин: российским гандболисткам в матче ЧЕ против датчанок нужно было играть спокойнее НХЛ назвала Подколзина лучшим из потенциальных новичков "Ванкувера" НХЛ назвала Подколзина лучшим из потенциальных новичков "Ванкувера"
Комментарии 5
Гандбол , Видео , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение