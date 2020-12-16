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Женская сборная России по гандболу уступила команде Дании со счетом 23:30 в последнем матче основного раунда чемпионата Европы и не сумела выйти в полуфинал. Турнир проходит в Дании.

В полуфинал вышли по две лучшие команды из двух групп основного раунда. Россиянкам было необходимо не проиграть хозяйкам первенства.

По итогам пяти встреч сборная России заняла третье место в таблице группы 1, набрав 7 очков. Первое место заняла сборная Франции (9 очков), второе — сборная Дании (8), четвертое — команда Черногории (3), пятое — сборная Испании (2), замкнули таблицу шведки (1).

В матче за пятое место россиянки сыграют со сборной Нидерландов, действующим чемпионом мира. В первом полуфинале встретятся сборные Франции и Хорватии, во втором — команды Норвегии и Дании. Все матчи пройдут 18 декабря.

Полуфиналисты получили путевки на чемпионат мира — 2021. Чемпионат Европы завершится 20 декабря матчем за третье место и финалом турнира.

Чемпионат Европы проходит каждые два года. Действующим победителем является сборная Франции. Лучший результат сборной России — серебряные медали, завоеванные на турнирах 2006 и 2018 годов.