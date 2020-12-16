Ещё ни разу в своей истории женская сборная России не выигрывала чемпионат Европы по гандболу. Не случится этого и в 2020-м. В решающем матче основного раунда россиянки разгромно уступили хозяйкам турнира сборной Дании со счётом 23:30. В заключительном для себя матче турнира российская команда сыграет за пятое место со сборной Нидерландов.

Что привело к такому результату?

В матче, который решал для нашей команды, биться за золото или вообще остаться без медалей, сборная России вела в счёте только один раз. В самом начале встречи, когда капитан российской команды Дарья Дмитриева поразила ворота Сандры Тофт.

Счёт стал 2:1. Сыграно было только пять с половиной минут. Через девять минут после начала встречи Мие Хойлунд мощнейшим броском с девяти метров отправила мяч под перекладину российских ворот. И после этого до конца встречи счёт не был равным. Хозяйки турнира превосходили россиянок в командной скорости и сыгранности.

Нашим девушкам с трудом давались голы — тут и заслуга Тофт, которая