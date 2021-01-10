Согласованная Олимпийским комитетом России (ОКР) с Международным олимпийским комитетом (МОК) композиция заменит российский гимн на мужском чемпионате мира по гандболу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Глава ОКР Станислав Поздняков в конце прошлого года отметил, что гимн страны может заменить музыкальная композиция или мелодия, прямо или косвенно связанная с Россией.

"Мы надеемся, что до 12 января получим от Олимпийского комитета России решение о том, какая мелодия будет взята за основу", — сказал Воронин.

Генеральный директор федерации считает, что на чемпионатах мира по всем олимпийским видам спорта российские сборные должны использовать ту же музыкальную композицию, что и на Играх.

Чемпионат мира пройдет в Египте с 13 по 31 января. Российская сборная на чемпионате мира будет выступать под названием "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей).