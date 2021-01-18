Игра сборной России на гандбольном ЧМ-2021 — настоящее открытие. В матчах против топовых Белоруссии и Словении наши взяли 3 очка из 4 возможных и уже обеспечили себе участие в основном групповом раунде. А ведь до старта турнира считали, что мы еле проползем во второй этап, обыграв только экспериментальную Корею.

Главный творец всего этого — боснийский специалист Велимир Петкович. Будучи игроком, Петкович несколько лет побеждал в чемпионате Югославии, в 1976 году его «Борац» выиграл Лигу чемпионов. После завершения игровой карьеры Петкович почти сразу начал тренировать, приводил свои клубы к победам в Кубке ЕГФ. А весной 2020-го Велимир получил приглашение возглавить сборную России.

Официально Петкович стал тренером нашей команды в марте, но в Россию специалист прилетел только в августе. Дело не только в коронавирусе и в закрытых границах — Велимиру пришлось на 4 месяца остановиться в Берлине, чтобы получить визу. Как только появилась возможность добраться до России, Петкович сел почти на первый же самолет. С пересадкой в Стамбуле дорога заняла 12 часов.

Во время своего вынужденного пребывания в Берлине Велимир пытался выучить русский язык, но на дистанционке это было почти невозможно. Однако для любого тренера установить личный контакт с игроками — первостепенная задача.

«Как тренер, я проявляю много эмоций, мне нужен личный контакт с моими игроками. Это моя сила, которая была отнята у меня в начале тренировочного процесса. Когда я, наконец, переехал в Россию, я смог правильно выучить язык с частным преподавателем.

У меня нет таланта к языкам, но я знаю, что говорить на площадке. К счастью для меня, в моей команде есть игроки, которые говорят на сербском, хорватском и даже немецком. Общение — не проблема для нас», — объяснят Петкович.

Первые дни в новой команде проходили в напряженной обстановке: на тренировках зачастую царило молчание, игроки не взаимодействовали ни с тренером, ни друг с другом. Добавляло трудности и то, что Петкович начал прививать к нашей сборной совершенно иную философию: «Я рассказал им о своей философии и сказал, что у их способа игры в гандбол нет будущего».

В последний раз мужская сборная России добивалась международного успеха еще на Олимпиаде в Афинах (бронза), после чего результаты нашей сборной пошли на спад. По мнению Петковича, это и стало катализатором для напряженной атмосфере в раздевалке.

«Самой большой проблемой за последние годы было отсутствие силы и менталитета победителя. Я заметил это, когда мы впервые встретились в ноябре, игроки молчали большую часть времени. Это их способ показать свое уважение, но я стараюсь научить их новому менталитету.

Я пожимаю им руку до и после каждой тренировки, мы много разговариваем об их менталитете. Я знаю, что нужно время, чтобы поменять это, но уже сейчас, через три месяца после нашей первой встречи, атмосфера в команде изменилась.

Даниил Шишкарев и Я воплотил ее в жизнь плавно. В тактической подготовке стараюсь включить в дискуссию таких опытных игроков, как Павел Атьман Александр Шкуринский . Для них это новый опыт, потому что раньше тренер говорил сам, не спрашивая их. И сейчас я вижу изменения, когда игроки больше разговаривают друг с другом и со мной, они задают вопросы и обсуждают намного больше, я очень рад такому развитию событий. Без этого процесса невозможно было бы изменить менталитет», — говорит Петкович.

Сегодня Россия сыграет свой последний матч на предварительном групповом этапе, битва за четвертьфинал начнется уже в среду. Да, на этот ЧМ наша федерация не ставила перед сборной никаких сверхзадач, но знаете… За эту команду хочется болеть.