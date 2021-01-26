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Определились четвертьфиналисты чемпионата мира по гандболу 

ТАСС 1 час назад
Стали известны все участники четвертьфинала чемпионата мира по гандболу. Соревнования проходят в Египте.
Последний участник плей-офф определился в понедельник в группе 2. Сборная Катара обыграла команду Аргентины со счетом 26:25 и опередила своего соперника в турнирной таблице, заняв второе место, дающее право сыграть в четвертьфинале. В другом матче группы сборная Дании оказалась сильнее команды Хорватии — 38:26.
Другие участники 1/4 финала стали известны ранее. В первом раунде плей-офф чемпионата мира пройдут матчи Испания — Норвегия, Дания — Египет, Франция — Венгрия и Швеция — Катар. Встречи состоятся 27 января. На 29 января запланированы полуфиналы, на 31 января — матч за третье место и финал.
Российские гандболисты заняли в своей группе основного раунда чемпионата мира четвертое место и не смогли завоевать путевку в четвертьфинал. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна — гимн Международной федерации гандбола.
Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года, действующим чемпионом является сборная Дании. Сборная России побеждала на турнире дважды (1993, 1997), еще один раз играла в финале (1999). На предыдущем первенстве российская команда не сумела выйти из группы на предварительной стадии. Соревнования в Египте проходят без зрителей из-за пандемии.
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Комментарии
Гандбол , Видео , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство
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