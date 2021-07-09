Защитник ЦСКА Фернандес может завершить карьеру в сборной России

Защитник ЦСКА
и сборной России Марио Фернандес
рассказал, что может завершить карьеру в национально сборной России. "Увидите ли меня на чемпионате мира в Катаре? Признаюсь, что пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС
. Есть вероятность, что вообще больше не сыграю за сборную России", - приводит слова игрока красно-синих Sport24. Защитник выступает в московский клуб с 2012 года и провел за это время 299 матчей за команду во всех турнирах. В июле 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а дебютировал в сборной в 2017 году. В активе игрока армейцев 32 игры за национальную команду. На чемпионате Европы - 2020 футболист провел три игры. Россияне проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также оказались сильнее Финляндии (1:0). Сборная России заняла последнее место в своей группе и покинула турнир. Ранее экс-капитан пермского "Амкара" Алексей Попов
поделился мнением о возможных приемниках Станислава Черчесова
во главе сборной России.