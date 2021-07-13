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Чемпионат Европы по футболу 2020

Украинский тренер о России на Евро: самая большая в мире страна и самая слабая в футболе

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад
Украинский тренер Владимир Шаран высказался о выступлении сборной России на чемпионате Европы - 2020. "Кто стал главным разочарованием турнира? Сборная России. Причем приятным разочарованием. Настолько много пиара было у нее перед континентальным первенством, что аж зашкаливало! На российских каналах все наперебой говорили: мол, такая сильная команда! Но лично я ничуть на это не надеялся, тем более, что за российским чемпионатом с некоторых пор не слежу. Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что даже и речи быть не может! Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе. И самое главное, что у россиян нет выхода из охватившего их кризиса", - цитирует специалиста FanDay. Также Шаран добавил, что сборная Украины достойно выступила на Евро-2020. На групповом этапе чемпионата Европы команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B. Сборная Украины вышла из группы с третьего места. В 1/8 команда Шевченко обыграла шведов в дополнительное время (2:1). В четвертьфинале украинцы потерпели поражение от сборной Англии (0:4). Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему Украина выступила лучше России на Евро-2020.
Украинский тренер о России на Евро: самая большая в мире страна и самая слабая в футболе
Фото: ReutersReuters
Гандбол,Владимир Шаран,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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