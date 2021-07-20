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Чемпионат Европы по футболу 2020

Норвежских гандболисток наказали за отказ играть в бикини

Газета.Ru
30 минут назад
Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу наказана за отказ играть в бикини на чемпионате Европы, сообщает Daily Mail.
Норвежских гандболисток наказали за отказ играть в бикини
Фото: TwitterTwitter
Спортсменки провели матч первенства против команды Испании в спортивных шортах вместо бикини. Европейская федерация гандбола (EHF) обвинила гандболисток в нарушении правила об экипировке и оштрафовала из на 1,5 тысяч.
Ранее норвежки заявили, что бикини крайне неудобны во время менструации, а также чрезмерно сексуализируют внешность. Их поддержала представительница сборной Франции Валери Николя.
«Мы теряем игроков из-за проблем с формой. Также не стоит забывать про дискомфорт, связанный с менструацией. Если ничего не изменится до следующего чемпионата, я буду настаивать на том, чтобы спортсменки одевались так, как им удобно, невзирая на последствия», — заявила Николя.
Также призер Паралимпиады из Великобритании Оливия Брин заявила о непонимании замечаний, полученных от судьи на чемпионате страны в Бредфорде. Во время соревнований по прыжкам в длину судья сказала спортсменке, что ее трусы являются «слишком короткими и неуместными».
Гандбол,
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