В России сочли справедливым наказание норвежским пляжницам

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу была справедливо оштрафована за отказ выступать в бикини в матче за третье место на чемпионате Европы – такое мнение выразила главный тренер российской национальной команды Анна Сидоричева. Она подчеркнула, что существует регламент, которым предусмотрено наказание за такой проступок.

На завершившемся в болгарской Варне чемпионате Европы по пляжному гандболу вспыхнул скандал. Женская сборная Норвегии была оштрафована на 1500 за выход на матч за третье место в шортах вместо бикини. Президент Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио сообщил «Газете.Ru», что штраф будет заплачен, но борьба не остановится. Он заявил, что федерация рассчитывает добиться от Международной федерации гандбола права спортсменкам выбирать удобную для них форму.