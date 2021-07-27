Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Российские гандболистки потерпели разгромное поражение от Швеции на Олимпиаде

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Российские гандболистки потерпели разгромное поражение от Швеции на Олимпиаде
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА НовостиРамиль Ситдиков / РИА Новости

Женская сборная России по гандболу потерпела разгромное поражение от Швеции во втором матче группового этапа на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 27 июля, и завершилась со счетом 36:24 в пользу скандинавской команды. В составе россиянок самой результативной с пятью голами оказалась Анна Вяхирева. Лидером матча по количеству мячей стала шведка Карин Стромберг. В ее активе девять голов.

После двух матчей сборная России имеет в активе одно очко — в прошлой встрече россиянки сыграли вничью с Бразилией. Команда располагается на четвертом месте, которое позволяет выйти в плей-офф. В следующей игре подопечные Алексея Алексеева встретятся с Венгрией 29 июля.

Сборная России — действующий победитель Олимпиады. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро команду возглавлял Евгений Трефилов.

Гандбол,Анна Вяхирева,Алексей Алексеев,Евгений Трефилов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители