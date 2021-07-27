Российские гандболистки потерпели разгромное поражение от Швеции на Олимпиаде

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Женская сборная России по гандболу потерпела разгромное поражение от Швеции во втором матче группового этапа на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 27 июля, и завершилась со счетом 36:24 в пользу скандинавской команды. В составе россиянок самой результативной с пятью голами оказалась Анна Вяхирева. Лидером матча по количеству мячей стала шведка Карин Стромберг. В ее активе девять голов.

После двух матчей сборная России имеет в активе одно очко — в прошлой встрече россиянки сыграли вничью с Бразилией. Команда располагается на четвертом месте, которое позволяет выйти в плей-офф. В следующей игре подопечные Алексея Алексеева встретятся с Венгрией 29 июля.