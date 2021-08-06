«Бразилию — дисквалифицировать»: у соперниц сборной России нашли допинг

Тихонов призвал добиваться дисквалификации Бразилии, которая выбила Россию с Олимпиады
Игрок женской волейбольной сборной Бразилии Тандара Кайшета сдала положительный допинг-тест, о чем стало известно после четвертьфинала Олимпийских игр, в котором латиноамериканки выбили сборную России (3-1). Олимпийский чемпион Александр Тихонов и экс-глава РУСАДА Юрий Ганус в беседе с «Газетой.Ru» выразили свое мнение насчет ситуации с пробой бразильянки и порассуждали, стоило ли переигрывать матч с Россией.
Женская сборная России по волейболу уступила команде Бразилии в четвертьфинале олимпийского турнира. Несмотря на выигранный первый сет, наши девушки не смогли ничего противопоставить мощным блокам и сильным ударам в исполнении южноамериканок и затем проиграли три партии подряд, вылетев с турнира (23:25, 25:21, 25:19, 25:22).
Но после окончания игры в сердцах поклонников российской команды загорелась надежда на полуфинал — волейболистка Тандара Кайшета сдала положительный допинг-тест, поставив под сомнение справедливость итогового результата встречи.
Международная федерация волейбола (FIVB) отреагировала на случившееся довольно оперативно, запретив подозреваемой в употреблении запрещенных веществ продолжать участие в Играх.
«FIVB была проинформирована о временном отстранении игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшеты за возможное нарушение антидопинговых правил. Она не будет участвовать в предстоящих матчах женской сборной Бразилии по волейболу. За дополнительными вопросами обращайтесь в Олимпийский комитет Бразилии», — приводит слова представителя пресс-службы FIVB ТАСС.
Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил, что положительный тест был сдан еще 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме.
В официальном Instagram-аккаунте волейболистки появилась запись от адвокатов, ведущих расследование произошедшего.
«Спортсменка Тандара Кайшета работает над своей защитой и выскажется только после завершения дела. Спасибо всем за вашу любовь!», — гласит текст опубликованного послания.
В России на эту новость отреагировали по-разному. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в комментарии «Газете.Ru» призвал спортивных чиновников России не сидеть сложа руки и бороться за справедливость.
«Я считаю, что если есть антидопинговое нарушение, которое будет доказано, то команда Бразилии должна быть дисквалифицирована, а сборная России — выйти в полуфинал.
Наше руководство должно поработать по этому поводу. Не надо никого стесняться. Нас на Олимпиаде обвиняют во всем. Надо зубы показывать, мы же россияне!
Если бы такая ситуация произошла с нашими волейболистками, скандал раздули бы на весь земной шар. Поэтому не надо стесняться. Надо ставить вопрос ребром. А тушат нас, потому что мы всегда ходим, склонив голову. Вот в чем проблема. Надо бороться до конца», — сказал Тихонов.
Комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что в составе национальной команды Бразилии могут находиться другие спортсменки, в крови которых есть запрещенные препараты.
«Это вопиющий случай! Там надо всю команду проверить — может, не только одна спортсменка всю Олимпиаду играла с положительным допинг-тестом. Бразильянок надо проверить всех по полной программе. Очень странно — она одна взяла и употребляла допинг?
В любом случае уже понятно, что сборная Бразилии по волейболу — команда обманщиц. Нужно говорить о том, что в данном случае регламент несовершенный. Сколько спортсменов должно попасться, чтобы команду дисквалифицировали? Нам-то от этого не легче», — приводит слова Губерниева Sport24.
Бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не стал делать акцент на проблеме допинга у бразильской волейболистки, призвав россиян обратить внимание в первую очередь на самих себя.
«Тут в общем-то нечего комментировать, потому что вопрос заключается не в том, что у кого-то обнаруживается допинг, а в том, что мы с этим в дальнейшем делаем и как к этому относимся. Это главное. Есть нарушения и в Америке, во всем мире.
Зачем нам рассматривать кейсы других стран? Давайте жить в своей стране и думать о том, как нам самим выходить из этой ситуации.
Если бы подобное случилось с нашей волейболисткой, то вряд ли кто-либо в мире высказывал свое недоумение. Я могу привести статистику выявленных допинговых нарушений в РУСАДА в период моей работы. В 2017-м году — 59 нарушений, в 2018-м — 143, в 2019-м — более двухсот. И что, вы думаете, кто-то недоумевал? Нет, потому что мы их расследовали, мы выявляли. Это нормально, когда допинг выявляют.
Дальше суть в том, какие меры будут приниматься. Поэтому давайте лучше будем думать о нашей стране и о наших спортсменах», — заявил Ганус.
В любом случае, МОК поступил по букве закона, отстранив конкретную спортсменку от дальнейшего участия в Олимпийских играх и при этом оставив команде Бразилии право бороться за золотые награды турнира. Как гласит кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA), чтобы сборная в командном виде спорта получила дисквалификацию, необходимо, чтобы как минимум два человека сдали положительный допинг-тест.
Тандара Кайшета уже получила и без того весомое наказание — изгнание из состава национальной команды. А ее партнерши своей игрой смогли затмить произошедший скандал, разгромив в полуфинале со счетом 3:0 сборную Южной Кореи.
В финале Бразилия встретится с американками. Стартовый свисток решающей игры женского волейбольного турнира Олимпиады — 2020 прозвучит в воскресенье, 8 августа, в 07.30 по московскому времени.