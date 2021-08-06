«Бразилию — дисквалифицировать»: у соперниц сборной России нашли допинг

«Тут в общем-то нечего комментировать, потому что вопрос заключается не в том, что у кого-то обнаруживается допинг, а в том, что мы с этим в дальнейшем делаем и как к этому относимся. Это главное. Есть нарушения и в Америке, во всем мире.



Зачем нам рассматривать кейсы других стран? Давайте жить в своей стране и думать о том, как нам самим выходить из этой ситуации.



Если бы подобное случилось с нашей волейболисткой, то вряд ли кто-либо в мире высказывал свое недоумение. Я могу привести статистику выявленных допинговых нарушений в РУСАДА в период моей работы. В 2017-м году — 59 нарушений, в 2018-м — 143, в 2019-м — более двухсот. И что, вы думаете, кто-то недоумевал? Нет, потому что мы их расследовали, мы выявляли. Это нормально, когда допинг выявляют.



Дальше суть в том, какие меры будут приниматься. Поэтому давайте лучше будем думать о нашей стране и о наших спортсменах», — заявил Ганус.