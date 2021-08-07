Российские ватерполистки проиграли матч за бронзу Венгрии

Российские ватерполистки проиграли матч за бронзовые медали сборной Венгрии со счётом 11:9 и не смогли завоевать бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио.

Матч стал повторением малого финала пятилетней давности. В первой четверти соперницы пару раз обменялись результативными атаками и удалениями, но затем на передний план вышли защитники и вратари, благодаря чему отрезок получился полностью равным. Во втором периоде венгерский блок долгое время оставался непреодолимой преградой для российских нападающих, которые атаковали порой неподготовлено и откровенно торопливо. В результате Венгрия повела 7:5 ко второму перерыву.

В третьем периоде только три сейва подряд Анны Карнаух позволили россиянкам не только остаться в игре, но и выйти вперёд. К тому же стали получаться атаки при позиционном нападении, а венгерки были вынуждены чаще нарушать правила, так и не сумев забить в этой четверти. Перед решающей четвертью россиянки вели 8:7. Чаша весов успела снова качнуться в противоположную сторону, да ещё поймала кураж вратарь венгерок. Шансы сравнять счёт россиянки упорно теряли, а их соперницы неторопливо разыгрывали мяч, убивая время. В концовке россиянки сняли вратаря и пропустили контрольный гол — 11:9.

В финале женского турнира по водному поло встретятся сборные США и Испании.