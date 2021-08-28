Российские хоккеистки проиграли швейцаркам в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди женщин уступила команде Швейцарии в овертайме со счетом 2:3. В составе российской команды отличились Елизавета Роднова и Илона Маркова. Таким образом, хоккеистки сборной Швейцарии вышли в полуфинал турнира. Соперник швейцарок станет известен позже. По итогу группового этапа сборная России заняла четвертое место в группе, набрав всего три очка с общей разницей шайб 4:16. При этом команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира, поскольку все пять команд, играющих в группе А (Россия, Канада, США, Финляндия и Швейцария) выходят в стадию четвертьфинала. ЖЧМ-2021. Четвертьфинал Россия — Швейцария — 2:3 (2:0, 0:0, 0:2, 0:1) Голы: 1:0 - Роднова, 01:18; 2:0 - Маркова, 08:32; 2:1 - Раселли, 09:30; 2:2 - Стаенз, 17:44; 2:3 - Циммерманн, 05:29. Ранее женская сборная России крупно проиграла национальной команде Финляндии на групповом этапе женского чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась с результатом 4:0 в пользу финских хоккеисток.