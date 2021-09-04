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Олимпиада-2020

У российских болельщиков возникли проблемы с попаданием на матч против Кипра

Газета.Ruиещё 9
4 часа назад

В эти минуты продолжается отборочный матч к чемпионату мира по футболу между Кипром и Россией. У российских болельщиков возникли проблемы с попаданием на кипрский стадион, передает РИА "Новости". Россияне стоят в очередях возле арены. Сначала они должны получить карту болельщика, а затем купить билет на игру. Интересно, что за картой болельщика и за билетами выстроились две очереди, в которых было около 200 человек, а одну карту болельщика оформляют в течение одной минуты. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию поединка. После 24 минут игры Россия ведет со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Ерохин. Ранее бывший игрок московского "Динамо" Дмитрий Булыкин дал прогноз на отборочный матч к чемпионату мира по футболу между национальными командами Кипра и России. "Россия победит Кипр со счетом 3:0 и выйдет с такими форвардами, как Федор Смолов, которые могут и умеют забивать. Так как матч очень важный, то уверен, что футболисты соберутся и покажут все, на что они способны и порадуют российских болельщиков", — сказал Булыкин.

У российских болельщиков возникли проблемы с попаданием на матч против Кипра
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Гандбол,Сборная России,Федор Смолов,Дмитрий Булыкин,Александр Ерохин,Динамо,Газета.Ru,РИА Новости,
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