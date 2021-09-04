На 6-й минуте россияне провели быструю атаку, Фёдор Смолов дошёл до штрафной и сделал пас на ход Ерохину, который мощно пробил в дальний верхний угол.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проходит на стадионе ГСП в Никосии (Кипр). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кипр — Россия.

Матч обслуживает бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. В роли резервного рефери выступает Сесар Сото. За VAR отвечает Хосе Санчес.