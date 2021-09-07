Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии

RT на русскомиещё 4
5 часов назад

Сборная Израиля по художественной гимнастике в полном составе снялась с чемпионата мира в Японии.

Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Мировое первенство должно пройти 18—24 октября в японском Китакюсю.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, а Арина Аверина стала четвёртой. Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении.

Ранее сообщалось, олимпийская чемпионка Линой Ашрам снялась с чемпионата мира по профессиональным соображениям.

Гандбол,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители