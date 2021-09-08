Форвард "Бенфики" заявил, что сборная Украины находится в подвешенном состоянии

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В Крыму обратились к ООН из-за диверсии Украины на газопроводе

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс обратился к ООН с просьбой отреагировать на диверсию, которую устроили спецслужбы Украины в Крыму на газопроводе, и осудить киевские власти за политику террора. Об этом он заявил РИА Новости.

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Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН. Политике произвола киевских властей пора положить конец», — сказал Фикс, отметив, что ожидать реакции западных стран на диверсию Украины вряд ли стоит.

Он выразил сожаление, что страны Запада, как показывает практика, «не реагируют на бандитские дела, которые делает Украина в отношении Крыма», однако последует реакция реакция правоохранительных органов России. «Негодяи, которые совершили это преступление, понесут заслушанное наказание. Это будет ответ Украине на все их попытки навредить крымчанам», — сказал вице-спикер.

Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что взрыв на газопроводе в Крыму, совершенный 23 августа, организовало Главное управление разведки Украины. По уголовному делу арестованы трое подозреваемых. Как установили российские спецслужбы, к диверсии причастна оперативная служба «Таврия» — территориальное подразделение разведки минобороны Украины в Херсоне — с участием организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).

Гандбол,Ефим Фикс,Меджлис крымскотатарского народа,Министерство обороны,Совбез ООН,ФСБ,ООН,МВД,РИА Новости,
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