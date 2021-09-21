Российских гандболистов отстранили из-за подозрения в ставках

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской молодёжной сборной России.

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Об этом сообщается на сайте ФГР.

Подозрения в неспортивных действиях гандболистов вызвали несколько игр европейского чемпионата нынешнего года, прошедшего в августе в Хорватии. По итогам чемпионата сборная России заняла предпоследнее место.

По результатам расследования, инициированного комиссией по этике, было установлено, что внутри национальной команды сформировалась группа гандболистов, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.

Исполком ФГР на ближайшем заседании 29 сентября предполагает заслушать доклад комиссии по этике и обсудить дальнейшие действия по борьбе с неспортивным влиянием на результаты матчей.