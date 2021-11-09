У Карпина есть опасения о настрое сборной на отборочный матч к ЧМ против Кипра

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что он опасается недонастроя игроков национальной команды на матч против Кипра, передает "Спорт-Экспресс". "Опасения есть, примеров миллион, в том числе самых свежих. Такая проблема была у "Зенита" с "Уралом". Недооценка. Думали, про "Ювентус" или что-то еще. Все через это прошли, как с игроками, так и с тренерами", - сказал Карпин. Встреча между сборными России и Кипра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. 14 ноября российские футболисты в Сплите сыграют с Хорватией. Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла. Ранее бывший игрок московского "Локомотива" Руслан Пименов поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между национальными командами России и Кипра.