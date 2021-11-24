Умер заслуженный тренер России Анатолий Иванов

Заслуженный тренер России по гандболу Анатолий Иванов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

"До последних дней Анатолий Михайлович участвовал в гандбольной жизни Волгограда, проводил мастер-классы и консультировал коллег, - говорится в заявлении ФГР. - Федерация гандбола России выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича Иванова. Мы все потеряли великолепного специалиста и замечательного человека".

Иванов работал в Волгограде в училище олимпийского резерва и команде "Каустик", которая с 1996 по 1999 год четыре раза подряд выигрывала чемпионат России. Под руководством Иванова играли олимпийские чемпионы Олег Гребнев, Игорь Васильев, Сергей Погорелов и бронзовый призер Игр Олег Кулешов.