Гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира

Четыре гандболистки сборной Камеруна бесследно пропали на чемпионате мира, который проходит в Испании. Об этом сообщает "Чемпионат".

Амели Севани Мвуа, Апполин Мишель Абена Экобена, Ясмин Йотчум и Жодель Кларис Маджуфан не пришли на тестирование на COVID-19 в отеле, где остановилась команда. С этого момента гандболисток никто не видел. В последний раз спортсменки были замечены в среду, когда садились в такси.