Гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира

Четыре гандболистки сборной Камеруна бесследно пропали на чемпионате мира, который проходит в Испании. Об этом сообщает "Чемпионат".
Амели Севани Мвуа, Апполин Мишель Абена Экобена, Ясмин Йотчум и Жодель Кларис Маджуфан не пришли на тестирование на COVID-19 в отеле, где остановилась команда. С этого момента гандболисток никто не видел. В последний раз спортсменки были замечены в среду, когда садились в такси.
Напомним, 3 декабря сборная России разгромила команду Камеруна со счетом 40:18. В своей группе камерунская команда занимает последнее, четвертое место, не набрав очков.
Ранее первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов раскритиковал бойкот Олимпиады американскими властями.