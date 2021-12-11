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1 час назад

Четыре гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира

Четыре гандболистки сборной Камеруна бесследно пропали на чемпионате мира, который проходит в Испании. Об этом сообщает "Чемпионат".

Гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира
Фото: DepositphotosDepositphotos

Амели Севани Мвуа, Апполин Мишель Абена Экобена, Ясмин Йотчум и Жодель Кларис Маджуфан не пришли на тестирование на COVID-19 в отеле, где остановилась команда. С этого момента гандболисток никто не видел. В последний раз спортсменки были замечены в среду, когда садились в такси.

Напомним, 3 декабря сборная России разгромила команду Камеруна со счетом 40:18. В своей группе камерунская команда занимает последнее, четвертое место, не набрав очков.

Ранее первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов раскритиковал бойкот Олимпиады американскими властями.

Гандбол,Евгений Трефилов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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