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3 часа назад

Стали известны все пары плей-офф женского чемпионата мира-2021 по гандболу

В Испании проходит чемпионат мира-2021 по гандболу среди женщин. В заключительном матче группового этапа сборная России уступила сборной Франции со счётом 28:33 и заняла второе место в группе, обеспечив себе выход в плей-офф.

Стали известны все пары плей-офф женского ЧМ-2021 по гандболу
Фото: ТАССТАСС

14 декабря состоятся два первых матча плей-офф – сборная Дании сыграет со сборной Бразилии, а испанская сборная проведёт матч с Германией.

Россия в 1/4 финала встретится с Норвегией 15 декабря. В этот же день сборная Франции сыграет со сборной Швеции.

Соперницы российской сборной заняли в своей группе первое место, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. Российская национальная сборная в пяти матчах группового этапа одержала три победы, один раз проиграла и один раз сыграла вничью.

Матч с Норвегией пройдёт 15 декабря в Гранольерсе (Испания) на стадионе «Палау д'Эспортс де Гранольес» в 22:30 по мск.

Гандбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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