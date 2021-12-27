Россия — Швейцария, 28 декабря 2021, прогноз и ставки на матч МЧМ-2022, во сколько начало, где смотреть, какой канал

Российская молодёжка провалилась со шведами. А ведь впереди США и Словакия.

28 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Россия — Швейцария. Начало встречи — в 00:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу молодёжной сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.31, успех молодёжной сборной Швейцарии идёт за 7.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2022 Россия — Швейцария 28 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швейцария 28 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 голов идёт за 1.48, а тотал меньше 5.5 голов — за 2.23. Гол в первые семь минут идёт за 1.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 6.25.

Россия — Швейцария: прогноз на матч молодёжного чемпионата мира (28.12.2021)

Молодёжный чемпионат мира набирает обороты. На 28 декабря запланированы сразу три встречи. Российским болельщикам будет интересно прежде всего противостояние сборных России и Швейцарии в группе В. Оно пройдёт на льду «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире, Канада. Первое вбрасывание снова состоится в 00:30 мск.

Дебют на турнире явно не задался. Уступили серьёзной Швеции (3:6), которую считают одной из фаворитов турнира. Снова подвели удаления. Половину шайб соперник забросил в неравных составах. Не помогли старания Матвея Мичкова, оформившего дубль. Первый гол занёс вместе с собой в ворота. Второй — с отрицательного угла!

В целом команда первые два периода явно была не в своей тарелке. Лишь последние 20 минут прошли неплохо. Вратарская линия снова не радует. Аскаров пропустил три шайбы, замена вратаря в начале третьего периода не помогла. Егор Гуськов не сумел выйти сухим из воды, пропустил дважды. Оба раза явно мог действовать удачнее. Снова вмешались удаления.

Сборная Швейцарии проведёт первый матч на турнире. До этого были лишь товарищеские встречи. За последние пять матчей команда проиграла лишь Чехии (3:4) и перед стартом турнира — Германии (2:5). Уровень амбиций понятен: борьба за четвёртое место в группе со Словакией, которое выведет в четвертьфинал.

В 10 последних личных встречах россияне побеждали. Тут результат закономерен. Швейцария не имеет звёзд в составе. Хотя за это время лишь раз осталась без голов. Можно даже рассмотреть «обе забьют» через победу России. Впрочем, мы бы всё же взяли Ф1 (-2.5). Тем более что в последнее время россияне стабильно оформляли разгромы.

Понятно, что после игры со Швецией у многих могут возникнуть вопросы. Первый и самый важный — вратарская линия. Аскаров выглядит неуверенно. Вопрос к спецбригадам тоже вылез на повестку дня. Удалений нужно избегать в любой игре, особенно с серьёзными соперниками. Меньшинство пока разочаровывает. Швейцарцы вряд ли смогут наказать за огрехи так же больно, но дисциплину нужно нарабатывать.

Хотя стоит отметить, что при счёте 1:4 российская молодёжка не опустила руки. В этом ребята молодцы. С учётом индивидуального мастерства Мичкова, Кирсанова, Демидова и Свечкова, им вполне по зубам сборная Швейцарии. С результативностью проблем нет, забрасывают регулярно. Со Швецией нападение показывало хорошие отрезки, а тут уровень сопротивления окажется скромнее.

Нужно делать выводы после встречи со шведами и идти дальше. У подопечных Сергея Зубова группа непростая. Впереди ждут Словакия и США. Если не набирать очки с такими соперниками, как швейцарцы, в четвертьфинале попадём на Канаду или Финляндию. Ждём от тренерского штаба правильной реакции, а от россиян — первую победу на турнире. Причём уверенную.

Россия U20 — Швейцария U20: прогноз и ставка на матч МЧМ-2022 28 декабря 2021 года

Россия проиграла шведам по делу, но не опустила руки после при счёте 1:4. Вопросы остаются как минимум ко вратарской линии и спецбригадам. Впереди Швейцария, у которой и состав поскромнее, и история противостояния печальная. На данный момент сборная России хоть и имеет очевидные проблемы, но выглядит явным фаворитом. Ждём уверенного успеха подопечных Сергея Зубова.

Ставка: победа сборной России с форой (-2.5) за 1.99.