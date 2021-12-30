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14 часов назад

Фетисов считает правильным решение отменить МЧМ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что на отмененном молодежном чемпионате мира - 2022 можно было сделать более жесткие правила, которые не позволили бы допустить вспышку коронавируса в командах. Его слова передает "Чемпионат". "Возможно, можно было сделать более жесткие правила. Жалко очень. Молодежный чемпионат мира всегда был новогодним пиршеством. Этот хоккей дарит много радости. Жалко, что он закончился вот так. Но присуждать поражение из-за одного положительного случая точно неправильно. Нарушается спортивный принцип. Представьте себе абсурдность ситуации, если бы такое случилось перед финалом. Поэтому принято тяжелое, но правильное решение", – отметил Фетисов. Напомним, из-за положительного теста на COVID-19 игрока сборной России Матвея Мичкова национальной команде засчитано техническое поражение в матче группового этапа МЧМ-2022 против Словакии. На групповом этапе россиянам оставалось провести один матч – против США, который должен был состояться 1 января. До этого также были отменены матчи сборных Финляндии и Чехии, Швейцарии и США. Позже федерация приняла решение отменить турнир. Он должен был завершиться 5 января. Ранее в Госдуме призвали наказать организаторов отмененного МЧМ по хоккею.

Фетисов считает правильным решение отменить МЧМ-2022
Фото: газета.ругазета.ру
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