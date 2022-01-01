Тренер сборной России Зубов - о своем участии в скандале: я бросил курить

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов высказался о своем участии в скандале со снятием команды с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне, передает "Матч ТВ". Появилась информация, согласно которой одним из виновником стал главный тренер российской "молодежки" Зубов, который закурил, когда шел по "рукаву" к самолету. При этом по информации "Матч ТВ", проблемы с алкоголем возникли у чешской команды — у хоккеистов с собой были спиртные напитки, спортсмены были нетрезвыми. "Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса. Я шел по рукаву в самолет с сигаретой в руках? Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад", - заявил Зубов. Изначально сообщалось, что с самолета сняли две сборные — российскую и чешскую. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемических норм, сообщает финское издание MTV Uutiset со ссылкой на шведского журналиста Мари Леман, которая летела тем же рейсом. По информации источника, хоккеисты отказывались надеть маски, а также некоторые были пьяны и курили. Ранее сообщалось, что менеджер сборной Чехии Отакар Черны высказался о снятии национальной команды и российской сборной с рейса.