Россия обыграла Литву в стартовом матче мужского ЧЕ по гандболу

Сборная России нанесла поражение команде Литвы в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2022 года среди мужских команд.

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Игра, которая прошла в Кошице, завершилась со счётом 29:27 в пользу российской команды.

Сборная России в матче второго тура сыграет с командой Норвегии 15 января. В заключительном матче предварительного этапа россияне встретятся со Словакией (17 января).

ЧЕ-2022 проходит в Венгрии и Словакии.